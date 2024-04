Eclissi solare totale, cosa è successo negli Usa: 4 minuti di buio. La deputata: “Così Dio ci chiede di pentirci”

Dallas, 8 aprile 2024 – Alberghi sold out, stadi esauriti, scuole chiuse fino dal Texas al Maine. L’America si è mobilitata per l’eclissi totale di sole che per la prima volta in questo secolo attraversa tre Paesi, Messico, Stati Uniti e Canada. Sono 15 gli Stati Usa che hanno visto la stella oscurarsi. I primi ad osservare l’evento astronomico dell’anno sono stati i messicani della costa pacifica, dopo le 17.40 (italiane), che però hanno assistito a una sovrapposizione solo parziale della luna sul sole. L’eclissi totale – dovuta all’allineamento di Terra, Luna e Sole, si è vista in 13 stati Usa, dal Texas al Maine, appunto, in un arco temporale di circa un’ora (dalle 20.37 alle 21.35 italiane), e nel Canada orientale. Qui è calata la notte in pieno giorno. L'oscurità è durata mediamente più del solito, circa 4 minuti, accompagnata dall’abbassamento delle temperature di diversi gradi, e dall'apparizione di una super corona del sole (per la concomitanza col periodo di massima attività solare), insieme a stelle e pianeti. Un'occasione rara per la Nasa, che ha ospitato oltre 100 eventi e condotto vari esperimenti, dal lancio di razzi all'osservazione del comportamento degli animali allo studio della corona solare.

Take it all in. We're getting our first views of the 2024 total solar #eclipse as its shadow makes landfall in Mazatlán, Mexico. pic.twitter.com/FdAACmQGkm — NASA (@NASA) April 8, 2024

Complice la chiusura delle scuole, carovane di persone si sono spostate negli Stati dove lo spettacolo era assicurato (considerato anche il meteo), allungando il weekend. I prezzi per camere di hotel e Airbnb sono saliti di oltre il 500 per cento. Dallas conta più del 95% dei posti letto prenotati, Cleveland più del 97% e l'area di Buffalo e delle cascate del Niagara oltre il 98% di prenotazioni.

In Pennsylvania è scattata l’allerta traffico per evitare quanto successo durante l’eclissi del 2017: macchine bloccate negli ingorghi per oltre 10 ore. In Arkansas è stato dichiarato addirittura lo stato di emergenza nazionale. Nonostante questo sono oltre 300 le coppie che hanno partecipato al matrimonio di massa nella cittadina di Russellville, dove l’eclissi è durata tre minuti, un appuntamento ribattezzato per l’occasione ‘Total Eclipse of the Heart’, come la famosa canzone di Bonnie Tayler. I novelli sposi hanno pronunciato il fatidico sì proprio nel momento di massimo buio. E c’è chi è arrivato da Oltreoceano per assistere alla magina del sole nero, come Lanson Yue, approdato da Pechino a Indianapolis. "Penso che l'eclissi solare sia l'evento astronomico più straordinario del pianeta, e per questo sono venuto". Anche dove l’eclissi non è stata totale la gente si è mobilitata. Come a Washington, dove migliaia di persone si sono assembrate sul National Mall. O Manhattan, dove la gente si è assiepata sui tetti dei grattacieli, sulle rive dell'Hudson e lungo la costa che si affaccia sulla baia di New York.

La fase iniziale dell'eclissi immortalata a Bloomington, Indiana (Ansa)

Non tutti sono entusiasti. La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene ha ribadito che l’eclissi di oggi e il terremoto nell'area di New York di venerdì scorso sono messaggi dal cielo: "Dio sta inviando all'America forti segnali per dirci di pentirci. Terremoti ed eclissi e molte altre cose a venire. Prego che il nostro Paese ascolti". Come molti eventi astronomici, l’eclissi è associata a significati esoterici e sinistri. Una moltitudine di utenti social hanno chiamato in causa, seriamente o più spesso in senso ironico, l’apocalisse, tanto che su X l’hashtag #finedelmondo è schizzato fra i trending topic anche in Italia.

E c’è chi, per l’occasione i social li ha cavalcati a scopo elettorale: parliamo del candidato repubblicano ed ex presidente Usa Donald Trump che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video in cui al sole si sovrappone la sua ombra.