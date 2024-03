iOS 17.4 è arrivato: tutte le novità e come scaricarlo sul vostro iPhone

Dopo un breve periodo di beta, iOS 17.4 è finalmente disponibile per tutti gli utenti di iPhone. Questo aggiornamento del sistema operativo, compatibile con tutti i modelli che supportavano la versione precedente, iOS 17, porta con sé una serie di innovazioni che promettono di rivoluzionare l'esperienza degli utenti Apple.

Una delle novità più significative è l'apertura della piattaforma agli sviluppatori di app e browser alternativi, in ottemperanza al Digital Markets Act dell'Unione Europea. Questa normativa, che entrerà in vigore prossimamente, mira a promuovere la concorrenza nel mercato digitale, consentendo agli utenti di scegliere liberamente le proprie preferenze di navigazione e di download di applicazioni.

Libertà di scelta e concorrenza: il nuovo paradigma di iOS 17.4

Con iOS 17.4, gli utenti dell'Unione Europea possono finalmente godere di una maggiore libertà di scelta. Possono installare applicazioni da fonti alternative e scegliere il proprio browser predefinito, senza essere vincolati alle restrizioni imposte precedentemente da Apple. Questo apre le porte a una maggiore varietà di applicazioni e servizi, offrendo agli utenti un'esperienza più personalizzata e flessibile.

Le Novità di iOS 17.4: la lista completa

Apple ha rilasciato una lista dettagliata delle novità introdotte con iOS 17.4. Eccole nel dettaglio:

Espansione delle opzioni nella UE

Gli utenti dell'Unione Europea ora hanno la possibilità di:

- Installare app da fonti alternative

- Utilizzare browser web con motori di rendering diversi

- Gestire il browser predefinito al primo avvio di Safari

- Scegliere opzioni di pagamento alternative per le app su App Store

Queste opzioni offrono agli utenti una maggiore flessibilità nel personalizzare le proprie esperienze digitali.

Emoji: maggiore varietà di “faccine”

La tastiera delle emoji è stata arricchita con nuovi simboli, tra cui il fungo, la fenice e il frutto del lime. Inoltre, ora è possibile orientare 18 emoji di persone e parti del corpo in direzioni diverse, offrendo una gamma più ampia di espressioni emotive.

Miglioramenti ai podcast

Le trascrizioni degli episodi consentono agli utenti di seguire il contenuto in modo più completo, offrendo testo sincronizzato con l'audio in diverse lingue. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi vuole accedere al contenuto dei podcast in modo più accessibile e inclusivo.

Altri miglioramenti e risoluzioni di problemi

Tra gli altri miglioramenti e risoluzioni di problemi inclusi in iOS 17.4:

Il "Riconoscimento brani" consente di aggiungere facilmente le canzoni rilevate alla libreria di Apple Music. Siri può ora leggere ad alta voce i messaggi ricevuti in diverse lingue. La "Protezione del dispositivo rubato" offre un livello aggiuntivo di sicurezza per gli utenti. La visualizzazione delle informazioni sulla batteria è stata migliorata per tutti i modelli di iPhone 15.

Con questi miglioramenti, Apple si impegna a garantire un'esperienza utente ottimale e sicura per tutti gli utenti di iPhone.

Verso un futuro più aperto e inclusivo

iOS 17.4 rappresenta un passo significativo verso un ecosistema digitale più aperto e inclusivo. Con l'apertura a nuove fonti di app e servizi, Apple dimostra il suo impegno verso la promozione della concorrenza e della libertà di scelta degli utenti. Con un'esperienza utente migliorata e una maggiore varietà di opzioni disponibili, iOS 17.4 promette di soddisfare le esigenze di una base di utenti sempre più diversificata e esigente.