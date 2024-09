Huawei Mate XT: lo smartphone pieghevole si fa in tre e sfida Apple

Huawei ha recentemente svelato il suo nuovo smartphone, il Mate XT, un dispositivo innovativo che segna un passo significativo nella tecnologia dei telefoni pieghevoli. Presentato il 10 settembre 2024, il Mate XT è il primo smartphone al mondo con design tri-fold, offrendo una versatilità senza precedenti per gli utenti moderni.

Dettagli tecnici

Il Huawei Mate XT è un dispositivo di fascia alta, progettato per coloro che cercano prestazioni elevate e funzionalità avanzate. Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche principali:

Display Tipo OLED pieghevole in tre parti, 10.2 pollici quando completamente aperto, 7.9 pollici a metà apertura, e 6.4 pollici quando piegato. La risoluzione è di 2224 x 2496 pixel, il processore è un Kirin 9000S (con tecnologia 7 nm) mentre il sistema operativo è l’ormai noto HarmonyOS 4.0, privo però di Google Play Services. Il prodotto viene offerto con due varianti di memoria RAM da 12GB e 16GB. Notevole la capacità di archiviazione che prevede 512GB o 1TB, comunque espandibile attraverso schede microSDXC. Due le fotocamere: quella posteriore è tripla, da 50MP wide, 12MP teleobiettivo periscopico, 13MP ultra-wide. Quella anteriore invece è da 8MP. Il dispositivo è in grado di registrare video fino a 4K@60fps.

La batteria del Mate XT ha una capacità di 5060mAh con supporto per ricarica rapida. Il telefono supporta connettività per reti 2G, 3G, 4G e 5G e a bordo monta una dual sim, connessione bluetooth, wi-fi, e porta USB Type-C. Dotato di un sensore di impronte digitali montato lateralmente, accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, barometro e altimetro.

Prezzo e disponibilità

Il Huawei Mate XT è disponibile in due colorazioni: rosso e nero. I prezzi, sicuramente non alla portata di tutti, variano in base alla configurazione:

12GB RAM + 512GB: circa 19,999 yuan (circa $2,809)

16GB RAM + 1TB: fino a 23,999 yuan (circa $3,371)

Le prenotazioni sono già aperte, con oltre 3 milioni di richieste registrate in poche ore, e il dispositivo sarà disponibile in negozio a partire dal 20 settembre 2024, in concomitanza con il lancio dell’iPhone 16 di Apple.

Il sofisticato sistema che permette al telefono di aprisi in tre parti

Recensione completa

Il Huawei Mate XT rappresenta un'evoluzione significativa nel design degli smartphone. La sua capacità di piegarsi in tre sezioni offre un'ampia area di visualizzazione, rendendolo ideale per la produttività e l'intrattenimento. Con un display OLED di alta qualità, gli utenti possono godere di colori vivaci e neri profondi, migliorando l'esperienza visiva.

La potenza del Kirin 9000S, abbinata a fino a 16GB di RAM, garantisce prestazioni fluide anche nelle applicazioni più esigenti. La fotocamera tripla è un altro punto forte, in grado di catturare immagini dettagliate e video di alta qualità, rendendo il Mate XT un'ottima scelta per gli appassionati di fotografia.

Un aspetto notevole è la batteria da 5060mAh, che offre una durata eccellente, supportata da una ricarica rapida che minimizza i tempi di inattività. Tuttavia, l'assenza di Google Play Services potrebbe rappresentare un ostacolo per alcuni utenti, limitando l'accesso a determinate applicazioni.

In termini di design, il Mate XT è uno dei telefoni pieghevoli più sottili sul mercato, con uno spessore di soli 3.6 mm quando è aperto. Questo lo rende non solo un dispositivo potente, ma anche esteticamente gradevole e pratico da trasportare.

In sintesi, il Huawei Mate XT non è solo un telefono; è un dispositivo che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia mobile. Con la sua combinazione di design innovativo, prestazioni elevate e funzionalità avanzate, si posiziona come un contendente serio nel mercato degli smartphone di lusso.