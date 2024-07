Fastweb accende a Bergamo il Supercomputer per l'intelligenza artificiale

Fastweb fa il suo ingresso nel mondo dell'intelligenza artificiale con un'iniziativa ambiziosa: il lancio di NeXXt AI Factory, il primo supercomputer NVIDIA DGX SuperPOD dedicato all'AI generativa in Italia. Questo progetto segna un punto di svolta nell'innovazione tecnologica del paese, posizionando l'azienda come pioniere nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale made in Italy.

L'annuncio di Fastweb su X

Un supercomputer tutto italiano

NeXXt AI Factory non è un semplice computer potenziato, ma una vera e propria "fabbrica di intelligenza". Situato nel Global Cloud Data Center di Aruba a Ponte San Pietro (Bergamo), questo supercomputer vanta specifiche tecniche impressionanti:

- 31 nodi NVIDIA DGX H100

- 248 GPU H100

- Potenza di calcolo 10 volte superiore alla generazione precedente

"Grazie alla partnership con NVIDIA, siamo in anticipo rispetto a chiunque volesse iniziare oggi", afferma Walter Renna, CEO di Fastweb. "Per raggiungere lo stesso traguardo, oggi bisogna aspettare almeno 18-24 mesi".

MIIA: il Modello Italiano di Intelligenza Artificiale

Il cuore pulsante di NeXXt AI Factory è MIIA (Modello Italiano di Intelligenza Artificiale), un Large Language Model (LLM) sviluppato interamente da Fastweb. A differenza di altri modelli che attingono indiscriminatamente dal web, MIIA si basa su dati di alta qualità provenienti da fonti autorevoli italiane.

Fastweb ha stretto accordi strategici con partner come:

- Gruppo Mondadori

- Istat

- Edizioni Bignami

Questi accordi hanno permesso di creare un dataset di 1.500 miliardi di token, equivalenti a 11 milioni di libri, garantendo una base solida e culturalmente rilevante per l'addestramento di MIIA.

Un approccio etico e sicuro

Fastweb pone grande enfasi sulla sicurezza e l'etica nello sviluppo di MIIA. L'azienda ha istituito un Advisory Board composto da esperti indipendenti per monitorare le fasi di addestramento del modello e garantire il rispetto di un approccio etico "human centric".

Inoltre, la localizzazione dei dati in Italia e la protezione fornita da 4 Security Operations Center (SOC) nazionali di Fastweb assicurano il massimo livello di sicurezza e conformità alle normative sulla privacy.

Il futuro dell'AI in Italia

NeXXt AI Factory non è solo un progetto di Fastweb, ma un'iniziativa che mira a posizionare l'Italia al centro della rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale. Il supercomputer e MIIA saranno messi a disposizione di startup, aziende, università e pubbliche amministrazioni per lo sviluppo di nuove applicazioni AI e Gen AI.

"Non vogliamo competere con ChatGPT ma portare l'AI all'interno delle aziende, che rispecchi la lingua e la tradizione italiana, con qualità e riduzione dei bias", spiega Renna[9].

Con il lancio di NeXXt AI Factory e lo sviluppo di MIIA, Fastweb si pone all'avanguardia nell'innovazione tecnologica italiana. Questo progetto non solo rafforza la posizione dell'azienda nel settore dell'AI, ma offre anche un contributo significativo alla sovranità tecnologica del paese.

Mentre il mondo corre verso l'adozione dell'intelligenza artificiale, l'Italia, grazie a iniziative come questa, dimostra di avere le capacità e le risorse per competere a livello globale, preservando al contempo la propria identità culturale e linguistica.