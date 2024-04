Evento Apple del 7 maggio: ecco cosa dobbiamo aspettarci (e cosa no)

Apple ha programmato la sua prossima vetrina di prodotti per il 7 maggio, poche settimane prima dell'inizio della Worldwide Developers Conference. Sebbene l'azienda sia, come al solito, un po' reticente nel rivelare con precisione ciò che è in programma, i segnali ci sono tutti. Era stato vociferato per mesi che Apple avrebbe rinnovato la sua linea di iPad a maggio. E infatti, l'immagine sull'annuncio di questo evento "Let Loose" include un'illustrazione di una mano che tiene una Apple Pencil.

Diverse voci circolate negli ultimi mesi hanno offerto alcune indicazioni su ciò che Apple ha in serbo. Quindi, ecco cosa aspettarsi dal prossimo evento iPad:

iPad Pro M3

Sono passati circa 18 mesi dall'ultimo aggiornamento degli iPad di Apple, quindi la linea di tablet è pronta per un rinnovamento. Non sarà esattamente una sorpresa vedere Apple inserire i chip M3 nei nuovi modelli di iPad Pro, dato che le versioni più recenti utilizzano i chipset M2.

L'aggiornamento più significativo dovrebbe arrivare sotto forma di display OLED, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg. Questo dovrebbe portare colori più ricchi e neri più profondi all'iPad Pro.

Poiché i pannelli OLED sono più sottili dei pannelli LCD, ciò dovrebbe permettere ad Apple di ridurre lo spessore dell'iPad Pro. Secondo 9to5 Mac, l'iPad Pro da 11 pollici sarà più sottile di 0,8 mm a 5,1 mm, mentre il modello da 12,9 pollici sarà visibilmente più sottile, poiché lo spessore dovrebbe diminuire di 1,5 mm a 5 mm. Un leaker ha suggerito che le cornici potrebbero essere fino al 15% più sottili rispetto ai modelli precedenti.

Si vocifera da tempo che Apple possa offrire un iPad Pro con retro in vetro quest'anno per abilitare la ricarica MagSafe. Nel frattempo, ci sono stati indizi che Apple risolverà uno dei maggiori fastidi degli iPad spostando la fotocamera frontale sul bordo in orizzontale del Pro, come fatto con l'iPad di base alla fine del 2022. Ciò significa che la fotocamera sarà posizionata in modo più ottimale per coloro che usano una Magic Keyboard o per chi preferisce semplicemente un orientamento orizzontale.

iPad Air M2

Per quanto riguarda l'iPad Air, che Apple ha lasciato in stasi per oltre due anni, si prevede un aggiornamento ai chip M2 rispetto agli M1 attualmente utilizzati dai tablet. Si rumoreggia che Apple utilizzerà il chip più vecchio nell'iPad Air per differenziarlo dai modelli Pro e garantire che questi ultimi rimangano chiaramente i suoi tablet di fascia più alta. Probabilmente anche la fotocamera frontale dell'iPad Air si sposterà fortunatamente sul bordo in orizzontale.

C'è un altro grande cambiamento che ci aspettiamo per l'iPad Air: si vocifera che Apple stia preparando il primo iPad Air da 12,9 pollici. È probabile che sia l'opzione meno costosa per un iPad con schermo grande, anche se ciò andrebbe in qualche modo contro la parte "Air" del nome.

L'analista di display Ross Young aveva precedentemente suggerito che lo schermo dell'iPad Air da 12,9 pollici avrebbe avuto un display mini-LED, ma ciò non sembrerebbe più così concreta come ipotesi, almeno per ora. Tuttavia, Young afferma che Apple potrebbe rilasciare un iPad Air con tale display più avanti quest'anno. Nel frattempo, i nuovi modelli di iPad Air potrebbero avere una sporgenza della fotocamera più grande, forse per permettere ad Apple di aggiungere un flash.

Nuova Magic Keyboard e Apple Pencil

Gurman ha riferito l'anno scorso che Apple stava lavorando a una Magic Keyboard rinnovata, ma solo per l'iPad Pro, non per la linea Air. Si dice che la tastiera aggiornata renderà l'iPad Pro più simile a un laptop, con un trackpad più grande. Si dice che sia fatta di alluminio per renderla più robusta rispetto ai modelli precedenti, anche se "il guscio esterno della Magic Keyboard manterrà il materiale di copertura del modello attuale", dice Gurman.

Inoltre, si prevede che Apple svelerà una nuova Apple Pencil per sostituire il modello di seconda generazione. I dataminer hanno suggerito che una periferica aggiornata potrebbe includere un gesto di pressione per eseguire determinate azioni e avere il supporto Find My. Alcuni rapporti hanno indicato che la prossima Apple Pencil potrebbe funzionare anche con le app di disegno Vision Pro.

Cosa non aspettarsi: un nuovo iPad o iPad mini

Anche se l'iPad mini in particolare sta diventando molto datato — il modello più recente è arrivato nel settembre 2021 — probabilmente non dovremo aspettarci un nuovo modello all'evento Let Loose. Non ci aspettiamo nemmeno di vedere un nuovo iPad base. I rapporti suggeriscono che un iPad di 11ª generazione e un iPad mini aggiornato possano arrivare più avanti quest'anno, ma non esiste alcuna precisa informazione in merito.