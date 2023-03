Tripletta di Lukaku in Svezia Ibra in panchina, entra alla fine

Le attenzioni erano tutte per loro: 788 giorni dopo tutti aspettavano il faccia a faccia tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, protagonisti di un derby da scintille in Coppa Italia ormai due anni e mezzo fa, tra voodoo, cartellini e insulti vari. Era gennaio del 2021, da allora la situazione è completamente cambiata e i due non sono più i trascinatori che erano allora. Poi ci fu infatti l’addio all’Inter di Lukaku, l’infortunio di Ibra, e il confronto tra i due non si è più ripetuto. Era atteso per ieri sera ma Ibrahimovic a sorpresa è stato tenuto inizialmente in panchina, per entrare soltanto al 73’. Ci ha pensato Lukaku comunque a movimentare la scena segnando al 35’ il gol del vantaggio per il Belgio, raddoppiando poi al 49’ e segnando anche la terza rete all’83’. Finisce 3-0. Inzaghi si augura che i gol in Nazionale possano restituirgli un Lukaku finalmente in forma e galvanizzato. In Repubblica Ceca-Polonia Szczesny è suo malgrado protagonista in negativo: subisce addirittura due gol da Krejci e Cvancara nei primi tre minuti. Poi finisce 3-1. In Serbia-Lituania tutti aspettavano Kostic, in formissima alla Juve, e Vlahovic. E’ arrivato prima il gol di Tadic, al 16’ a sbloccare il punteggio su assist di Kostic, poi il raddoppio di Vlahovic, al 53’, in questo caso su assist di Tadic per il 2-0 finale. La partita di cartello era invece Francia-Olanda, con Mbappè promosso capitano ed i recenti finalisti del campionato mondiale in campo con Maignan e Rabiot titolari mentre Giroud era inizialmente in panchina, salvo sostituire Kolo Muani al 76’. L’arbitro era l’italiano Mariani. Al 2’ i transalpini subito in vantaggio con Griezmann lanciato da Mbappè, raddoppia Upamecano all’8’ e terza rete al 21’ di Mbappè, con partita già chiusa dopo appena venti minuti: alla fine è 4-0 con sigillo ancora di Mbappè all’88’.