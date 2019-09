Flushing Meadows, 7 settembre 2019 – Non si placa la fame di vittorie di Daniil Medvedev. Il tennista russo, numero 5 del mondo, si è accaparrato la prima semifinale degli Us Open battendo Grigor Dimitrov in 2 ore e 40 per 7-6, 6-4, 6-3. Ora attende il vincente del match tra Nadal e Berrettini.

MEDVEDEV AL COMANDO – Impressionante la solidità del tennista russo, ormai perfettamente calato nella parte di guastafeste del regno incontrastato dei big three. La partita inizia con equilibrio, Medvedev picchia da fondo, Dimitrov varia di più il gioco con il back e qualche sortita a rete. Il russo trova immediatamente il break ma Dimitrov rientra sul 2 pari annullando palla break sul 3-2. Partita lunga fatta di scambi da fondo campo, si arriva al tiebreak dove i due giocatori si regalano a vicenda un paio di punti con i doppi falli, ma il bulgaro commette due gravi errori nel momento caldo e cede il parziale 7-6.

DIMITROV CEDE – Più passano i minuti e più Dimitrov sembra cedere. Medvedev prende coraggio, sbaglia poco continuando a spingere da fondo: va avanti subito di un break anche nel secondo spingendosi fino al 3-1. Dimitrov rientra di nuovo sfruttando la quarta palla break al game successivo e impatta sul 3-3. Si arriva al 5-4 Medvedev, qui è di nuovo Dimitrov a cedere con un passante di rovescio subito dopo un attacco scriteriato e un rovescio sparato malamente in rete: 6-4. Il match passa saldamente nelle mani del numero 5 del mondo, il quale è bravo a non voltarsi più e a non concedere una mano all’avversario. Sul 4-3 del terzo arriva il break decisivo che manda il russo a servire per la partita, basta il primo match point per concretizzare il risultato finale di 7-6 6-4 6-3. Prima finale slam per Daniil Medvedev che ora aspetta il vincente di Nadal-Berrettini: il regno di Federer, Nadal e Djokovic è sotto attacco e le nuove leve incalzano.