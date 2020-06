Gianmarco Tamberi torna alla grande e con grinta da vendere. L’azzurro del salto in alto sfonda quota 2,30 ad Ancona e aggiunge 5 centimetri alla prova della scorsa settimana a Formia. Il primatista italiano trova la misura al secondo tentativo, per una prestazione che eguaglia la miglior misura al mondo della stagione all’aperto appena cominciata, e poi dà l’assalto a quota 2,34, mancata per tre volte. "Lo aspettavamo, questo 2,30 – commenta Gimbo –. Ringrazio i miei nonni, Marcello e Graziella, e mamma Sabrina: sono un sostegno enorme, mi ha fatto piacere che ci fossero anche loro. Nonno Marcello ha pianto dopo il 2,30, è stato bellissimo".

