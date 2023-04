Sinner e Musetti ballano sulle Ramblas A Barcellona si ferma soltanto Arnaldi

La coppia dei talenti d’oro del nostro tennis inizia nel migliore dei modi sulla Ramblas. Sinner e Musetti vincono al primo turno a Barcellona, e oggi affronteranno rispettivamente Nishioka e Norrie.

Il primo a esordire vincendo è stato Jannik Sinner, nel torneo ATP 250 di Barcellona. Dopo l’eliminazione in semifinale a Montecarlo Sinner non tarda a rifarsi. L’altoatesino ha sconfitto 6-2, 6-4 l’argentino Diego Schwartzman non senza qualche problema: nel secondo set era avanti 4-1 e ha subito il ritorno dell’avversario prima di riprendere in mano le redini dell’incontro. L’azzurro ha anche suscitato qualche timore sulle sue condizioni fisiche quando, dopo uno scambio impegnativo, si è toccato la gamba destra e si è lasciato andare a una smorfia di dolore. Jannik negli ottavi dovrà affrontare il giapponese Nishioka. Anche Stefanos Tsitsipas raggiunge gli ottavi dell’ATP che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Bye al primo turno e testa di serie numero 2, il greco si è sbarazzato per 6-4 6-2 di Pedro Cachin. Agli ottavi anche Karen Khachanov, sesto favorito del tabellone, che ha battuto agevolmente con un doppio 6-4 Nicolas Jarry.

Sorride pure Musetti, chiude senza troppi problemi il match con Kubler 6-3 6-1, affronterà Norrie agli ottavi di finale. Niente da fare invece per Matteo Arnaldi: Il ventiduenne ligure, 105 del ranking mondiale è stato sconfitto al secondo turno, 6-4 6-3 dall’inglese Daniel Evans, attuale n. 26 al mondo, dopo aver sprecato dieci palle break.