Assen (Paesi Bassi), 25 giugno 2021 - Tutto pronto sullo storico circuito di Assen per un nuovo weekend di gara del Motomondiale impegnato nel Gp d'Olanda, nona tappa della stagione. Un appuntamento atteso per la tradizione che lega le moto a questa pista, non a caso soprannominata l'università delle due ruote, e per la sfida sempre più aperta tra piloti e squadre della Motogp. Dopo la vittoria al Sachsenring di Marc Marquez, l'8 volte campione del mondo della Honda torna di diritto tra i pretendenti al successo, assieme al leader del mondiale Fabio Quartararo su Yamaha e a Miguel Oliveira in ottima forma sulla Ktm. Ma non vanno certo escluse dai pronostici le Ducati di Jack Miller e Pecco Bagnaia, o la Pramac di Johann Zarco (secondo in classifica mondiale) mentre Assen dovrebbe rendere la vita più facile anche agli italiani della Yamaha Petronas Franco Morbidelli e Valentino Rossi dopo le difficoltà patite in Germania. In pista anche le Moto2 e le Moto3.

Motogp ad Assen, orari e dove vederla in Tv

Motogp, le prove libere in diretta

Moto3, le prove libere 1

Dennis Foggia è il più veloce nella prima sessione di libere di Moto3 per il Gran Premio di Olanda. Sul circuito di Assen, il pilota della Leopardo Racing (Honda) chiude il proprio giro in 1'41"748 e precede di 70 millesimi il sudafricano Darryn Binder (Honda). Alle loro spalle, tanti italiani in top-10: terzo posto per Andrea Migno (Honda) dopo una scivolata a inizio turno, quarto Romano Fenati (Husqvarna) mentre Niccolò Antonelli (Ktm) è sesto dietro Rodrigo. Decima piazza per Stefano Nepa (Ktm). Tra le tante cadute della mattina, da segnalare quella di Jaume Masia: lo spagnolo del team Ajo ha sbattuto violentemente la schiena ed è al momento in dubbio il proseguo del suo weekend di pista.