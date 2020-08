Brno, 7 agosto 2020 - Inizia il lungo weekend del Gran Premio di Brno 2020 in Repubblica Ceca con la disputa delle prove libere (più sotto trovate la diretta). Tutta l'attenzione è ovviamente per la Moptogp che deve trovare un 'padrone' dal momento che il campione del mondo Marc Mrquez non correrà per i postumi della caduta di Jerez.Occhi puntati allora sul leader attuale della classifica, il francese Fabio Quartararo che ha iniziato alla grande con una doppietta e precede Maverick Vinales e il nostro Andrea Doivizioso. Grande interesse anche per Valentino Rossi reduce da un a buona prestazione.

Gan Premio di Brno: dove vederlo e orari

Oggi sono previste due tornate di prove libere: i piloti della Motogp scendono in pista alle 9.50 e alle 14.05.

La Motogp

Il pilota giapponese della Honda Takaaki Nakagami ha conquistato in 1'57«353 il miglior tempo nelle prime libere. Secondo tempo per Joan Mir su Suzuki (+0»011) davanti a Pol Espargaro su Ktm. Quinto tempo per Maverick Vinales su Yamaha (+0«212) che ha preceduto la Ducati di Andrea Dovizioso (+0»279) e di Danilo Petrucci (+0«285). Ottavo Valentino Rossi con un ritardo di 0»293. Solo tredicesimo il leader del Mondiale, il francese sulla Yamaha non ufficiale Fabio Quartararo.

Moto 3

Come sempre scendono in pista oggi per le prove libere anche la Moto2 e la Moto3. Per quanto riguarda la Moto3, Gabriel Rodrigo in sella alla Honda del Team Gresini è il pilota più veloce al termine delle prime prove libere precedendo il giapponese Kaito Toba e lo spagnolo Raul Fernandez, entrambi su Ktm. Quarto Dennis Foggia, sesto Tony Arbolino. Nelle libere 2 Raul Fernandez su KTM ha fatto segnare il giro più veloce al termine della seconda sessione. Nel pomeriggio il pilota spagnolo trova un crono di 2"09"097 che gli consente di tenere dietro Jaume Masia su Honda e un ottimo Romano Fenati su Husqvarna. Gabriel Rodrigo è settimo e conserva il miglior tempo della classifica combinata,

Moto2

Sam Lowes fa registrare il tempo più veloce al termine delle libere 1. In sella alla sua Kalex il pilota britannico sul circuito di Brno, sede della quarta tappa del Mondiale, ha chiuso la sessione girando in 2'02"480, davanti all'americano Joe Roberts (Kalex), staccato di tre decimi. Terzo crono della mattinata per il giapponese Tatsuki Nagashima sempre su Kalex. Stefano Manzi è il primo degli italiani con il sesto tempo