Spielberg (Austria), 10 luglio 2020 - Formula 1 di nuovo in Austria, per il secondo appuntamento del mondiale. Sul Red Bull Ring il lungo weekend del Gp della Stiria inizia con le prove libere. Dopo la sessione di stamattina, nel pomeriggio (ore 15) la seconda sessione. Mercedes di nuovo favorite dopo il trionfo dello scorso weekend di Valterri Bottas, ma comunque attenzione alle Ferrari che proprio in Austria nel primo Gran Premio hanno stupito con il secondo posto spettacolare di Charles Leclerc. Intanto è ufficiale: il 13 settembre la Formula 1 atterrà al Mugello. Scelto in nome dell'attesissimo appuntamento: si chiamerà GP Toscana Ferrari 1000.

"Poter festeggiare un anniversario straordinario come quello dei mille Gran Premi della Scuderia Ferrari proprio a casa nostra al Mugello è un'opportunità incredibile. L'Autodromo del Mugello non è solamente uno dei tracciati più affascinanti e sfidanti per i piloti e le monoposto, ma è anche un'impianto che ha fatto della sostenibilità una sua priorità, un impegno che lo ha portato a raggiungere liivelli di eccellenza in Italia e nel mondo". Così Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari, commenta l'ufficialità del GP della Toscana Ferrari 1000, nona prova del Mondiale 2020.

"Siamo lieti di dare il benvenuto al Mugello nel calendario di Formula 1 del 2020 - ha sottolineato Chase Carey, presidente e CEO di Formula 1 - Voglio ringraziare il promoter per il duro lavoro svolto al fine di realizzare questo evento. So che tutti i nostri fans sono entusiasti all'idea di assistere ad una corsa su questo fantastico circuito e per tutti i tifosi della Ferrari sarà un piacere poter celebrare così i 1000 Gran Premi della Scuderia".

Oggi prime prove libere, nel pomeriggio alle 15 le libere 2. Sabato 11 luglio le libere 3 alle 12, e le qualifiche alle 15. La gara è alle 15.10 di domenica 12 luglio. Il weekend di F1 sarà trasmesso live da Sky sui canali 201 e 207 del bouquet e in streaming su SkyGo.

