Singapore, 22 settembre 2019 - Dopo il trionfo di Monza, è ancora Charles Leclerc ad agguantare la pole position - la terza consecutiva e quinta stagionale - e nel Gp di Singapore 2019 di Formula 1. La quindicesima gara del Mondiale di F1 2019 è partita alle 14.10, sul circuito cittadino di Marina Bay. Davanti a tutti il monegasco, che è improvvisamente diventato l'uomo da battere. Ieri Leclerc ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo: un 1'36''217, imprendibile anche per Hamilton, che solo in extremis ha agganciato la seconda piazza a 191 millesimi. Dietro Vettel (+0.220), che ha mostrato un bel ritmo nei test. Poi Bottas e Albon.

Giro 36 - Bandiera gialla: Russell contro il muro. Safety car in pista.

Giro 33 - Sorpasso di Leclerc su Giovinazzi

Giro 31 - Pit stop di Giovinazzi, Vettel in testa!

Giro 30 - Sorpasso di Vettel anche su Gasly! Leclerc passa Verstappen.

LAP 30/61



L U U U N G E



Vettel dives down the inside of Gasly for second#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/O5tNSdCl5R — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

Giro 28 - Sorpasso di Vettel su Ricciardo.

Giro 27 - Hamilton è rientrato in pista dietro Bottas! E' ottavo.

LAP 27/61



Hamilton finally pits! He re-joins JUST ahead of Bottas, in P8#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/TswFZSAxPr — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

Giro 27 - Hamilton ai box. Giovinazzi leader (ma non ha ancora effettuato la sosta). Dietro Gasly e Ricciardo (devono ancora fermarsi), poi le Ferrari. Bottas è finito in nona posizione dopo il pit stop.

Giro 22 - Hamilton si prende la leadership!

Giro 21 - Anche Leclerc al pit stop. Esce dietro a Vettel!

Giro 20 - Vettel e Verstappen ai box

LAP 17/61



There's a bit of a queue forming behind Kubica, who's yet to stop



Raikkonen muscles past, then Perez and Kvyat sneak by#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/RXljp1Hf2i — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

Giro 15 - Hamilton accorcia: Charles Leclerc è a mezzo secondo.

Giro 13 - Leclerc mantiene un vantaggio di oltre un secondo da Hamilton. Vettel tiene il passo del britannico. Tutto invariato nelle prime sei posizioni rispetto alla griglia di partenza.

Giro 10 - Dopo una partenza bellissima, continua la scalata di Ricciardo: ennesimo sorpasso.

LAP 10/61



The Daniel Ricciardo Grand Prix is really hotting up 🔥



He now squeezes past Kvyat for P12!#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/3C91LTu3iD — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

Giro 2 - Contatto al via tra Sainz e Hulkenberg: entrambi costretti al pit stop

A nightmare pit stop for Sainz means he's already a lap down 😩



He was tagged by Hulkenberg at Turn 5 on the opening lap#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/alCD3V9Wkv — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

Giro 1 - ottima partenza di Leclerc, che prende subito il comando della gara

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT!



Leclerc surges away from Hamilton in the lead#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/EQdGoC36ep — Formula 1 (@F1) 22 settembre 2019

La griglia di partenza

1a fila -Leclerc, Hamilton. 2a fila - Vettel, Verstappen. 3a fila - Bottas, Albon 4a fila - Sainz, Ricciardo. 5a fila - Hulkenberg, Norris. 6a fila - Giovinazzi, Gasly 7a fila - Raikkonen, Magnussen. 8a fila - Kvyat, Perez. 9a fila - Stroll, Grosjean. 10a fila - Russell, Kubica.

Il punto di Leo Turrini

Adesso è ufficiale. Carletto Leclerc è il dono che il Dio delle corse ha fatto a noi ferraristi in crisi di astinenza. È un regalo della Provvidenza. È la testimonianza ultima che la passione vera genera i suoi eroi infischiandosene dell’anagrafe. Sotto le luci artificiali di Singapore, terza pole consecutiva per il Principe di Monaco. La quinta in una stagione che non era stata fin qui generosa con la Rossa. Un lampo di genio sulla pista che non somiglia per niente a Monza o a Spa.Ora, io vengo da lontano. Nel senso che, generazionalmente parlando, Ayrton Senna era mio coetaneo e Michael Schumacher poteva essere mio fratello. Faccio quasi fatica a raccapezzarmi, di fronte a un Fenomeno più giovane delle mie figlie. Eppure, eccomi qua. Charles Leclerc è il simbolo a trecento all’ora dell’era digitale. Un asso 4.0, davvero. Quello che ha combinato ieri, tenendosi dietro Hamilton e Vettel, vale come prologo di un’epoca ancora tutta da scoprire. Voglio dire questo. Siamo in una terra incognita. Carletto, con la sua sfrontata esuberanza, sta spostando più in là i confini del possibile. In lui si scorge la follia sana del Predestinato: osa di più, come ha dimostrato nel suo giro da pole, perché non conosce il senso della misura. E questo è un sentimento bellissimo, proprio soltanto dei fuoriclasse. S’intende che tutto questo discorso, intriso di romanticismo, non tiene conto dell’andamento del GP di oggi. Le sensazioni a pelle che ho tentato di esprimere resteranno comunque valide, a prescindere dal verdetto di una corsa che ancora trova in Hamilton il naturale favorito. Ma non importa. Charles Leclerc è l’alfiere di una storia nuova, appena cominciata. Ha già restituito la F1, come elemento capace di suscitare emozioni, alla legione dei suoi coetanei. Magari manco se ne rende conto, ma questo è un merito enorme. Corri, ragazzo, corri. Guida, ragazzo, guida. E che il Dio delle corse ti benedica ora e sempre.