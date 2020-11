Sakhir (Bahrain) 28 novembre 2020 - Oggi in F1 è caccia alla pole position sul circuito di Sakhir, sede del Gran Premio del Bahrain. Il circus, con il gp notturno nel deserto, apre il trittico mediorientale che porterà alla conclusione della stagione con i titoli piloti e costruttori già in mano a Hamilton e Mercedes.

Il venerdì di prove libere è stato dominato dal solito Lewis Hamilton. Il campione del mondo è stato il più veloce al volante della sua Mercedes, chiudendo davanti entrambe le sessioni. Il britannico ha fermato il cronometro a 1'29"033 nella prima, utlizzando le gomme medie, e 1'28"971 nella seconda, con gomme soft.

A 347 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, che comunque si è messo dietro la monoposto di Valtteri Bottas (+0"365). Terzo Sergio Perez, Racing Point (+0"432), poi la Renault di Daniel Ricciardo (+0"491). Le Ferrari continuano a deludere i fan: Sebastian Vettel è 12esimo (+ 1"139), e 14esimo Charles Leclerc (+1"436). Paura ieri per Alexander Albon che all'ultima curva ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro nelle barriere ad oltre 200 km orari, sta bene ma la scuderia si avvia a scaricarlo.

Orari tv

Oggi in programma le Libere 3 alle ore 12, e le Qualifiche alle 15. La domenica gara alle ore 15.10 in Italia, le 17.10 in Bahrain. In tv il weekend live è su Sky Sport Formula 1, canale 207, e in streaming su Sky Go. Differita in chiaro su Tv 8 di qualifiche e gara.

Il circuito

Sakhir in Bahrain: si corre dal 2004. Il tracciato è caratterizzato dalle alte temperature, ma si corre di notte, dalla presenza di sabbia desertica. E' stato il primo gran premio in Medio Oriente e solo nel 2011 è stato cancellato a causa delle proteste presenti nel paese. In totale si sono disputate 15 edizioni del gran premio del Bahrain con 4 successi di Vettel, 3 di Hamilton e Alonso, 2 di Massa, 1 a testa per Schumacher, Rosberg e Button. Il primo vincitore è stato Michael Schumacher su Ferrari nel 2004, l'ultimo Lewis Hamilton su Mercedes nel 2019. Il circuito è situato a Sakhir, nella periferia di Manama, la capitale del paese, e misura 5.412 metri con 15 curve, con un evidente problema di sabbia data la presenza del deserto. Record del circuito in qualifica di Vettel su Ferrari nel 2018 in 1'27"958.