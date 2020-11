Roma, 27 novembre 2020 - Sul circuito di Sakhir è tempo di Gran Premio del Bahrain per il circus della Formula 1. Terzultimo appuntamento del Mondiale F1: il Bahrain apre il trittico mediorientale che metterà fine alla stagione 2020. Il venerdì è come sempre tempo di prove libere. Doppi sessione, la prima alle 12, la seconda alle 16. Grande favorito il già campione del mondo Lewis Hamilton, pronto ad aggiornare il libro dei record. Ad insidiare il numero 44 della Mercedes ci sarà, come sempre, il compagno di squadra Valtteri Bottas, in cerca del terzo successo stagionale.

La Ferrari sembra essere in crescita. Charles Leclerc, terzo lo scorso anno, pensa all'obiettivo del terzo posto nella classifica costruttori, ma avvisa: "Ambire al terzo posto nella classifica costruttori è sicuramente l'obiettivo - ha detto il pilota monegasco -, realisticamente, però, credo sia un traguardo molto difficile». Leclerc ha parlato della chance che la Ferrari ancora insegue: "Abbiamo bisogno di tre week end perfetti, quindi cominciamo a concentrarci su noi stessi e poi vediamo se ce la faremo - ha puntualizzato il monegasco - Dipenderà anche da quanto saranno costanti i nostri rivali, soprattutto la Racing Point, nelle ultime tre gare".