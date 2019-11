Genova, 24 novembre 2019 - La Sampdoria, in rimonta, s’impone 2-1 sull’Udinese e lascia la zona rossa della classifica. Al 29’ Nestorovski apre le danze per i suoi (lo stesso attaccante macedone va in gol al 2’, ma il gol è annullato per fuorigioco), mentre Gabbiadini, in pieno recupero, trova l’1-1 con una magistrale punizione nel sette. Nella ripresa, Ramirez, su rigore, completa l’opera e permette alla Doria di portare a casa tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Da segnalare l'ingenua espulsione di Jajalo per doppia ammonizione nelle fila dell'Udinese al 50'. I Ranieri boys salgono a quota 12, mentre quelli di Gotti, al primo ko sulla panchina friulana, restano fermi a 14.

LA CRONACA - Nestorovski chiama e Gabbiadini risponde con una pennellata direttamente da punizione . Il primo tempo tra Sampdoria e Udinese termina sul punteggio di 1-1. Al 2’ gli ospiti si portano subito in vantaggio con il colpo di testa di Nestorovski, ma il VAR annulla per posizione di fuorigioco dell’attaccante macedone. Passano otto giri d’orologio e la Sampdoria si fa pericolosissima con il palo colpito di testa da Ramirez. Gli uomini Ranieri prendono fiducia e al 20’ Gabbiadini manda di poco alto sopra la traversa. Altri 4’ e la Doria si presenta dalle parti di Musso con Jankto, l’estremo difensore si fa trovare pronto e respinge la minaccia. L’Udinese, passato il momento di sofferenza, passa a condurre grazie al primo gol in maglia friulana di Nestorovoski: l’attaccante macedone è lesto ad approfittare dell’errore di Bertolacci sulla trequarti, avanza veloce e buca l’incolpevole Audero. Subito il colpo, la Sampdoria si rifà viva in due occasioni, ma Musso è attento sia su Bertolacci che Gabbiadini. Nel finale, però, lo stesso attaccante ex Bologna trova l’1-1: punizione dal limite magistralmente calciata e pallone che finisce nel sette.



La Sampdoria, nella ripresa, grazie al preciso rigore di Ramirez, completa la rimonta e porta a casa tre punti d’oro in chiave salvezza. Il secondo tempo si apre subito con un evento favorevole agli uomini di Ranieri, ovvero l’espulsione di Jajalo per doppio giallo: l’ex Palermo commette un fallo inutile su Ramirez e finisce anzitempo negli spogliatoi. Al 73’, poi, arriva la svolta decisiva per i padroni di casa: Ekong atterra Quagliarella in area di rigore e Pairetto, dopo un consulto al VAR, concede la massima punizione. Ramirez, dal dischetto, sigla il 2-1 e permette alla Doria di ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Ferrara contro la SPAL. Nel finale, i blucerchiati sfiorano anche il 3-1 con Caprari (79’) e Gabbiadini (91’), ma prima De Maio e poi Musso evitano guai peggiori. Tra le due occasioni, da segnalare il tentativo di Pussetto per gli ospiti, Audero in due tempi blocca la sfera. Gli uomini di Ranieri, grazie a questa vittoria, salgono a quota 12 e abbandonano la zona rossa della classifica. Inoltre, Gabbiadini e compagni tornano alla vittoria tra le mura amiche dopo 2 mesi: l’ultima, infatti, risale alla quarta giornata, 1-0 al Torino. Al contrario, prima sconfitta per Gotti in tre partite da allenatore in prima della compagine friulana.



Tabellino



Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli (38’ Thorsby), Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Bertolacci (44’ Linetty), Ekdal, Jankto; Quagliarella (78’ Caprari), Gabbiadini. Allenatore: Claudio Ranieri



Udinese (3-5-2): Musso; De Maio (89’ Teodorczyk), Ekong, Nuytinck; Opoku (78’ Pussetto), Mandragora, Jajalo, De Paul, Larsen; Lasagna, Nestorovski (53’ Ter Avest). Allenatore: Luca Gotti

Arbitro: Luca Pairetto

Reti: 29’ Nestorovski (U), 51’pt Gabbiadini (S), 75’ rig. Ramirez (S)

Note - Ammoniti: Ramirez, Jankto(S); Nestorovski. Espulsi: Jajalo per doppia ammonizione