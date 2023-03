Premio Bearzot, arbitro Maresca: "Il Var ha cambiato l'arbitro. E sul tempo effettivo..."

Fabio Maresca (Ansa)

Napoli, 24 marzo 2023 - "Il Var ha cambiato la figura dell'arbitro". Fabio Maresca, fischietto tra i più conosciuti in Italia, ha espresso qualche opinione su come la struttura di supporto tecnologica abbia modificato il lavoro dell'arbitro nel calcio. Il direttore di gara, presente alla premiazione durante la cerimonia del Premio Bearzot a Napoli, ha poi parlato anche del tempo effettivo e di come, attualmente, viene gestito il cronometro da parte della terna arbitrale. Tutti temi molto attuali e che, spesso, infiammano le discussioni tra tifosi e appassionati, i quali vorrebbero, inoltre, che gli arbitri si esponessero maggiormente dal punto di vista mediatico per spiegare le loro decisioni.



Le dichiarazioni di Maresca sul Var



Le dichiarazioni di Maresca sul gioco effettivo



Gli arbitri e il rapporto con i calciatori



Fabioha ritirato il premio intitolato ae vinto da, arbitro proveniente da, assente per motivazioni legate ai suoi impegni con la, che gli hanno impedito di essere presente in prima persona. Il direttore di gara della sezione di, dunque, ha preso le sue veci e ha rilasciato qualche dichiarazione a margine dell'evento. Uno dei temi trattati è stato quello relativo(Video Assistant Referee), introdotto inper la prima volta nelle fasi finali del Campionato Primavera del 2016 - 2017, a partire dai quarti di finale. La tecnologia video a supporto della terna arbitrale è stata poi estesa anche allae alla: in campionato esordì nella, quando fu utilizzato per la prima volta nella sfida tra, occasione nella quale venne assegnato un calcio di rigore ai sardi, poi parato da Gianluigi, che all'epoca presidiava ancora i pali della Vecchia Signora. Da quel momento in poi, ilha modificato e di molto la vita degli arbitri in campo. Con il supporto della tecnologia e la possibilità dieventi chiave della partita, come ad esempio falli di mano o contatti sospetti in area di rigore, gli errori sono notevolmente diminuiti, nonostante le polemiche continuino spesso a divampare tra tifosi delle diverse squadre.ha espresso la sua opinione: "Il Var ha cambiato la figura dell'arbitro. Noi siamo nati perche prendiamo in campo. Oggi, invece, sappiamo che c'è undi pochi secondi nei quali quella nostra stessa decisione. Questo, però, non credo abbia depotenziato la figura carismatica del direttore di gara, che rimanenel contesto di una partita. Certo, ilrappresenta un grande aiuto tecnologico per noi". Il direttore di gara proveniente dal capoluogo campano ha poi posto, senza mezzi termini e con molta schiettezza, una domanda rivolta a tutti i calciatori: "Chiedo a tutti i giocatori:Basta semplicemente attendere". Una delle scene più "inflazionate" del calcio moderno, infatti, vede i vari calciatori in campo lamentarsi e chiedere continuamente informazioni ai direttori di gara durante idel Var: una situazione che mette in difficoltà la terna arbitrale durante il colloquio con i colleghi.Fabioè stato poi interrogato sulla possibilenel mondo del calcio. In tantissimi, infatti, sia tra gli appassionati che tra gli addetti ai lavori, si chiedono se non sia giunto il momento per il calcio di accogliere a braccia aperte la modifica regolamentare che impatterebbe maggiormente in assoluto sulla percezione e sulle modalità di gioco in questo sport.o settanta minuti effettivi, due tempi da trenta minuti ciascuno, anziché gli attuali novanta minuti suddivisi in due tempi da quarantacinque:ma finora lanon si è mai lanciata troppo in là con le sperimentazioni.Questa è l'idea che l'arbitro italiano si è fatto in merito: "Il gioco effettivo è uno degli obiettivi che il calcio si pone in generale eSono tanti gli strumenti sui quali si può lavorare: noi attualmentedi una partita, per aumentare quelli di gioco della gara".L'eventuale introduzione del tempo effettivoil gioco del calcio. Ad oggi, la media di minuti giocati a partita nel campionato italiano è dimolto vicina a quella soglia dei 60 minuti effettivi che, i più, credono possa rappresentare il giusto compromesso per portare all'inserimento di questa regola. Niente più perdite di tempo, palloni allontanati per evitare di calciare velocemente una rimessa laterale o un calcio di punizione, nessun falso infortunio o dolore dopo un contrasto negli ultimi dieci minuti di un match: i, in questo senso, sarebbero davvero tanti e di spessore. Di contro, una sfida potrebbe allungarsiche solitamente non va oltre le due ore in una partita che non prevede tempi supplementari e calci di rigore. Un match con molte interruzioni, per infortuni o per un gioco in generale spezzetato, potrebbe creare dei problemi da questo punto di vista.Un altro fattore che spesso è al centro dell'attenzione, riguarda il. Liti, diverbi, risate e a volte qualche abbraccio: sul terreno di gioco succede un po' di tutto, ma quel tutto si ferma lì, sul prato verde. A confermarlo è proprio Fabio, che, in chiusura al suo intervento durante il Premio Bearzot, ha parlato del rapporto che intercorre tra egli e i calciatori: "Le relazioni tra di noi si esauriscono quando si lascia lo stadio. Il rapporto che si crea, arbitrando gli stessi calciatori, è chiaramente differente rispetto a quello che c'è nelle prime partite.". Quel che succede in campo, dunque, resta in campo. Fuori dagli impianti, i rapporti tornano ad azzerarsi, complice anche la necessità di rimanere professionali e distaccati.GABRIELE SINI