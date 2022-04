Serie A oggi: diretta Inter-Verona dalle 18. Formazioni, tv, risultati e classifica

Roma, 9 aprile 2022 - Il sabato della trentaduesima giornata di Serie A entra nel vivo con due partite importantissime in chiave scudetto e Champions. Dopo il pareggio (0-0) fra Empoli e Spezia che ha inaugurato il turno, alle 18 c'è Inter-Verona. Per i nerazzurri di Inzaghi partita da non sbagliare: con i tre punti infatti può arrivare l'aggancio al Napoli al secondo posto, a -1 dalla capolista Milan. Alle 20.45 il posticipo Cagliari-Juventus. Dopo il ko contro l'Inter, Allegri cerca di ripartire da un successo in Sardegna che permetterebbe di rimanere in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il programma della 32ª giornata proseguirà poi domenica con sei partite: Genoa-Lazio (ore 12.30), Napoli-Fiorentina (15), Sassuolo-Atalanta (15), Venezia-Udinese (15), Roma-Salernitana (18) e Torino-Milan (20.45). Lunedì la gara conclusiva del turno Bologna-Sampdoria (20.45).

Empoli-Spezia: il tabellino

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli (33' st Ismajli), Viti, Parisi; Zurkowski (11' st Benassi), Asllani, Bandinelli (33' st Henderson); Bajrami; Di Francesco (11' st La Mantia), Pinamonti. A disp.: Ujkani, Furlan, Cacace, Fiamozzi, Stulac, Verre, Cutrone, Pezzola. Allenatore: Andreazzoli.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca (44' st Ferrer); Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo (21' st Verde), Manaj (37' st Nzola), Gyasi (37' st Kovalenko). A disp.: Zoet, Zovko, Hristov, Bertola, Sala, Colley, Nguimba, Antiste. Allenatore: Motta.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Note: pomeriggio mite, terreno in buone condizioni. Spettatori 7000 circa. Ammoniti: Di Francesco, Zurkowski, Gyasi, Amian. Angoli 5-4 per l'Empoli. Recupero: 2', 4'.

Inter-Verona: le formazioni ufficiali (ore 18)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Clhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

In tv: diretta su Dazn.

Cagliari-Juventus: probabili formazioni e tv (ore 20.45)

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Dalber, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzari.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Liga, Chiellini, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

In tv: diretta su Dazn e Sky Sport.