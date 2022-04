Serie A: le partite della giornata 32. Probabili formazioni e orari tv

Bologna, 8 aprile 2022 – Stiamo entrando nelle battute finali della stagione 2021-22 di Serie A, e la situazione in vetta alla classifica è più incerta che mai. Dopo aver compiuto un mezzo passo falso all’ultimo turno contro il Bologna, il Milan ha assistito al ritorno alle sue calcagna di Napoli e Inter, con i partenopei a un punto di ritardo e i nerazzurri a -4 ma con una partita ancora da recuperare. In coda continua il momento di no di Venezia, Genoa e Salernitana, che restano impantanate in piena zona retrocessione.

Probabili formazioni e orari tv



Empoli-Spezia (sabato ore 15.00, Dazn)



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.



Inter-Verona (sabato ore 18.00, Dazn)



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic;

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone.



Cagliari-Juventus (sabato ore 20.45, Dazn e Sky)



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Rog, Dalbert; Keita, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.



Genoa-Lazio (domenica ore 12.30, Dazn e Sky)



GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.



Napoli-Fiorentina (domenica ore 15.00, Dazn)



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.



Sassuolo-Atalanta (domenica ore 15.00, Dazn)



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Pessina, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga.



Venezia-Udinese (domenica ore 15.00, Dazn)



VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marí, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.



Roma-Salernitana (domenica ore 18.00, Dazn)



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Cristante, Vina; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Ruggeri; Mikael, Djuric.



Torino-Milan (domenica ore 20.45, Dazn)



TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud.



Bologna-Sampdoria (lunedì ore 20.45, Dazn e Sky)



BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Barrow; Arnautovic.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo.