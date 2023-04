Napoli-Salernitana, ufficiale la disputa domenica alle 15. La Lega Calcio attua l’ordinanza del Prefetto

Napoli, 28 aprile 2023 - Ora è ufficiale. Napoli-Salernitana si giocherà domenica 30 aprile alle ore 15. Il cambio di data e orario ora è ufficiale, come da nota della Lega Calcio "in attuazione dell'ordinanza del Prefetto di Napoli del 27 aprile". La partita, originariamente in programma sabato 29 allo stesso orario, ora si giocherà di domenica, subito dopo Inter-Lazio delle 12.30, dal cui esito dipendono le combinazioni per l'aritmetica dello scudetto della squadra di Luciano Spalletti. In caso di mancata vittoria della Lazio a Milano e contemporaneo successo del Napoli sulla Salernitana la formazione partenopea sarebbe campione d'Italia aritmeticamente.

Cambiano anche data e orario di altre due partite Udinese-Napoli della 33esima giornata si giocherà giovedì 4 maggio alle 20.45, anziché martedì 2 maggio alle 20.45; e Udinese-Samp della 34esima giornata si giocherà lunedì 8 maggio alle 18.30 anziché domenica 7 maggio alle 15.