Roma, 1 settembre 2019 – La Capitale si scalda, si colora e si divide in due. È il giorno del derby, Lazio e Roma sono pronte a sfidarsi alle ore 18 all’Olimpico. Uno stadio che sarà gremito, o quasi: sono pochi i biglietti ancora a disposizione nei settori di Tribuna Tevere e Tribuna Montemario (Curve e distinti invece, sono già esauriti da giorni). L’arbitro della gara sarà Guida di Torre Annunziata, con Mazzoleni che invece sarà in postazione Var. Lazio e Roma si sono già affrontate in 79 occasioni: 29 volte hanno trionfato i giallorossi, 24 i biancocelesti (sono invece 27 i pareggi). L’ultimo derby se lo è aggiudicato la Lazio per 3-0 grazie alle reti di Caicedo, Immobile e Cataldi.

Lazio-Roma, segui la diretta dalle 18

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, Under; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Lazio

I biancocelesti di Simone Inzaghi ci arrivano sicuramente meglio. La prima partita ha regalato un netto 3-0 a Marassi contro la Sampdoria. La Lazio ha cambiato poco, ha un sistema di gioco collaudato, tutti aspetti positivi che possono far pendere l’ago della bilancia dalla parte degli uomini di Inzaghi, che però ci tiene a sottolineare come in partite così non ci siano favoriti: “Nella pratica assolutamente no. Sappiamo cos'è un derby, sono due partite a parte in campionato, sarà strano giocarlo alla seconda”, le sue parole in conferenza stampa. Il tecnico biancoceleste è pronto a confermare in blocca la formazione di Marassi, con l’unico cambio rappresentato da Leiva al posto di Parolo in regia. Ai lati del brasiliano Milinkovic e Luis Alberto, mentre i quinti saranno ancora Lazzari e Lulic. Davanti il tandem d’attacco formato da Immobile e Correa. In difesa infine, davanti a Strakosha conferme per il terzetto composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu.



Roma

Una squadra in cerca di un’identità, dopo aver cambiato molto, quasi tutto, e aver perso un altro leader come Daniele De Rossi. La Roma riparte ancora dall’Olimpico, dove la scorsa settimana ha ottenuto un rocambolesco 3 a 3 contro il Genoa, dopo essere passata per tre volte in vantaggio. Fonseca, nuovo tecnico giallorosso, ha già capito quanto possa valere vincere un derby: “Si capisce chiaramente girando soltanto per la città quanto sia importante questa partita. Sono molto motivato e non vedo l'ora di giocarla”, le sue dichiarazioni in conferenza. L’allenatore ex Shakthar, non cambierà modulo, ma effettuerà alcune modifiche rispetto all’undici iniziale della scorsa settimana: davanti a Pau Lopez, esordio per Mancini al fianco di Fazio, a destra toccherà a Zappacosta, mentre a sinistra è inamovibile Kolarov. Pellegrini e Cristante avranno il compito di impostare e arginare le offensive della Lazio, Under, Zaniolo e Florenzi, che si posizioneranno sulla linea dei trequartisti, quella di mettere in difficoltà la difesa di Inzaghi. A chiudere l’undici iniziale Dzeko.

Dove vederla in tv

Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Sarà anche disponibile in streaming sulla piattaforma Skygo.