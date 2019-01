Roma, 27 gennaio 2019 - Riflettori puntati sullo stadio Olimpico che questa sera - fischio d'inizio alle 20.30 - ospita Lazio-Juventus, match clou della 21esima giornata di Serie A. L'occasione è ghiottissima per la squadra di Allegri che, dopo lo stop del Napoli contro il Milan (ieri 0-0 a San Siro), ha la possibilità di passare a +11 sui partenopei, blindando la vetta della classifica. Davanti troverà una formazione più che agguerrita: se infatti i bianconeri hanno poco da perdere, per gli uomini di Simone Inzaghi la strada è obbligata: servono i tre punti per non perdere terreno nella lotta per la zona Champions. Intanto le indicazioni su dove vedere la partita in tv e le probabili formazioni.

Dove vedere Lazio-Juve in diretta tv - La partita è trasmessa in esclusiva su Sky (SkySportUno). Live streaming disponibile per gli abbonati sulla piattaforma SkyGo, a pagamento su Now Tv.

Lazio-Juve in diretta: segui qui il tempo reale dalle 20.30

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Parolo, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Bernardeschi; Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Allegri: le assenze? Non contano - "Mancano ancora tante vittorie per vincere lo scudetto...". Massimiliano Allegri predica cautela e mette in guardia dai facili entusiasmi, anche perché "con la Lazio è sempre una partita difficile", dice alla vigilia. Il tecnico livornese sa che i biancocelesti sono molto motivati: "Vorranno vincere per la prima volta contro una grande in questa stagione" e "riscattare la sconfitta di Napoli". Possono anche contare su qualità "fisiche e tecniche": hanno "segnato molto su palle inattive, soprattutto in casa tirano molto in porta". Tante le assenze per la Juve: out Mandzukic, Pjanic e Khedira e Cancelo destinato alla panchina. Ma per Allegri "non contano: ne ho 15 da far giocare".

Inzaghi: attenzione ai primi minuti - La sfida, per Simone Inzaghi, è di quelle con la 'S' maiuscola: "Sappiamo che incontreremo i migliori i numeri uno in Italia in Europa e sappiamo cosa affronteremo". Fondamentale saranno "motivazioni e approccio", su cui l'allenatore non sembra avere dubbi. "Chi giocherà dall'inizio darà il massimo per mettere in difficoltà i bianconeri ed anche in vista dei prossimi impegni". Concentrazione massima nei primi minuti della partita perché in questo frangente gli avversari giocano "a ritmo elevatissimo". Ronaldo? "Sarà sorvegliato speciale".

I precedenti - Settantaquattro i precedenti di Lazio-Juventus: il bilancio è in favore della Signora che nella storia della Serie A a girone unico ha allattivo 32 vittorie su 24: 18 i pareggi. I padroni di casa non riescono a fare bottino pieno addirittura dal mese di dicembre della stagione 2003/2004, quando vinsero col risultato di 2-0 grazie alle reti messe a segno da Bernardo Corradi prima e da Stefano Fiore poi.

L'andata - La partita di andata ha visto la Juve sconfiggere la Lazio in casa per 2-0 (reti di Pjanic e Mandzukic), in quello che è stato l'ottavo scontro diretto da allenatori tra Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi.

