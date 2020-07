Torino, 30 luglio 2020 - Le anticipazioni delle scorse settimane hanno trovato stamani conferma: la Juventus tra un tuffo nel passato, dato che sulla prima maglia della prossima stagione tornano a campeggiare le strisce bianconere, messe da parte in quest'annata che sta per concludersi. Ma il tocco di novità comunque non manca, a cominciare proprio dalle righe verticali, tutt'altro che tradizionali, ma che rimandano all'idea delle pennellate. Non a caso, nel video di presentazione pubblicato dagli account social della Vecchia Signora, la prima immagine che compare è quella di un secchio pieno di vernice. Tocca all'artista Paulo Dybala dipingere il nuovo capolavoro, esposto come un quadro in un museo.

Presenti, oltre alla Joya, anche Cristiano Ronaldo, Rodrigo Bentancur Matthijs de Ligt, Juan Cuadrado, con Sara Gama e Martina Rosucci come rappresentati della squadra femminile. Ciò che spicca nella casacca 2020/21 è la presenza dell'oro nello stemma del club (sopra al quale non compare più la scritta "Juventus"), nel marchio Adidas e nello sponsor Jeep. La nuova maglia debutterà già sabato prossimo in occasione dell'ultima giornata di campionato con la Roma e può essere acquistata online sul sito dei campioni d'Italia.

"Tradizione, arte, eleganza, eccellenza, innovazione. Tutto in un'unica maglia, o meglio, in una maglia unica: la prima divisa ufficiale della Juventus per la stagione 2020/21, svelata oggi da adidas - si legge sul sito della Vecchia Signora - La tradizione è rappresentata dal ritorno delle strisce bianco e nere, che si presentano però in una forma nuova e più moderna. Ecco allora il richiamo all'arte contemporanea: le stripes sono proposte come un’unica pennellata su fronte e maniche, regalando alla divisa un design nuovo e accattivante, che mantiene il DNA del club, comunicando al tempo stesso l'inizio di una nuova era. Il colore oro poi, presente in tutta la divisa, aggiunge un tocco di eleganza nelle strisce, nel logo del club e nei dettagli dello sponsor. L'eccellenza è data dalle tecnologie HEAT.RDY e KEEP COOL, che permettono di mantenere asciutti i giocatori durante tutta la partita, e da AEROREADY – FEEL READY, che offre benefici simili per la maglia replica. L'innovazione, infine, con l'ultima evoluzione del logo: un unico simbolo che da solo basta a rappresentare Juventus e a identificarla nel mondo".