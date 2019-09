Milano, 25 settembre 2019 – Riflettori puntati sul Giuseppe Meazza per la sfida di questa sera (fischio d’inizio alle 21) tra Inter e Lazio, match valevole per la quinta giornata della Serie A 2019/2020. I nerazzurri, a punteggio pieno dopo i primi 4 turni e reduci dal vittorioso derby (2-0, ndr) di sabato scorso con il Milan, devono superare un altro avversario ostico per scavalcare nuovamente la Juventus, momentaneamente in vetta alla classifica grazie al successo ottenuto nell’anticipo di Brescia (1-2). La Lazio, dal canto suo, si è lasciata alle spalle le due sconfitte consecutive con Spal e Cluj imponendosi sul Parma nell’ultimo appuntamento di campionato e ora gli uomini di Inzaghi, attualmente al quinto posto, hanno messo nel mirino la zona Champions occupata dai ‘cugini’ della Roma.

Dove vederla

La partita tra Inter e Lazio è disponibile in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252. Per quanto riguarda lo streaming, è possibile assistere al match tramite il servizio Sky Go.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Maresca di Napoli

INTER, CONTE: “A VOLTE SBALORDITO DAI MEDIA” - ''La Lazio è un ostacolo molto molto impegnativo. Uno dei più difficili da inizio stagione. Una squadra che ha un'identità. Inzaghi è un bravissimo allenatore, forse anche sottovalutato''. Queste le parole dell'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra la sua Inter e la Lazio a San Siro.

''Sono un gruppo ben rodato - ha aggiunto l'allenatore - negli anni sono migliorati e hanno mantenuto i giocatori importanti. C'è un bel progetto. Dobbiamo sapere, non a chiacchiere, che sarà una partita difficile e ci vorrà la spinta di tutti''. Il tecnico salentino ha poi voluto dire la sua sulla questione razzismo, con l'attaccante nerazzurro Romelu Lukaku recentemente vittima di un episodio di razzismo verificatosi alla Sardegna Arena di Cagliari. ''Razzismo? Ci sono degli articoli in cui si parla della futura partita tra Inter e Juventus e scrivono che sarò coperto di insulti. Lì rimango sbalordito. Chi scrive deve avere più senso di coscienza, capire cosa provoca e cosa suscita in chi legge. Se fossi in un direttore di giornale li prenderei a calci in culo''. Conte ha poi concluso riprendendo l'importanza del ruolo ricoperto dai media, un ruolo che ha spesso degli effetti collaterali nelle parole dell'allenatore: ''Cerchiamo di guardarci. Chi scrive o chi parla - aggiunge - sta sempre dalla parte della ragione ma ha una responsabilità in più rispetto agli altri, perché alimenta una situazione di rancore, odio. Fa più presa? In Italia chi la scrive più grossa o chi odia di più ha sempre ragione''.