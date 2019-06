Atene, 8 giugno 2019 - "Siamo la Nazionale italiana. E poco importa se arriviamo da un momento molto difficile per il nostro calcio: noi giochiamo per vincere". Alla vigilia di Grecia-Italia Roberto Mancini sceglie la strada dell’orgoglio per caricare gli azzurri, chiamati stasera ad Atene (ore 20,45) alla prima delle due sfide-chiave (l’altra sarà martedì con la Bosnia a Torino) nell’economia di queste qualificazioni agli Europei 2020. "Quello che è stato è stato – sottolinea il ct –, però l’Italia non può più restare fuori da certe competizioni come l’Europeo o il Mondiale di calcio. Vogliamo andare avanti per la nostra strada, vogliamo giocare bene e vincere".

Grecia-Italia, orario e dove vederla in tv

La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sarà visibile in diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Rai Play. Fischio d'inizio alle 20.45.

Formazioni ufficiali

Grecia (3-5-2): Barkas; Siovas, Manolas, Sokratis; Samaris, Zeca, Kourbelis, Fortounis, Stafylidis; Kolovos, Masouras. Ct: Angelos Anastasiadis.

Italia (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct: Roberto Mancini.

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Dopo le ultime buonissime prestazioni, il Mancio continua a insistere sul 4-3-3 con Belotti davanti nel tridente d'attacco, preferito a Quagliarella. "Conta giocare con la solita mentalità - spiega Mancini - poi può accadere di tutto in campo. Possiamo e dobbiamo dimostrare che la crescita continua".

Prima la Grecia, dunque, poi la Bosnia: l’Italia - prima nel girone a 6 punti, davanti proprio agli ellenici e ai bosniaci a 4 -, è a un bivio, ma vuole porre le basi per l’euroqualificazione. "Ci aspettano le due partite più difficili del girone, ma noi vogliamo andare avanti. Contro la Grecia sarà un match difficile, perché affronteremo una squadra molto tecnica, che ha giocatori di valore. Ma non abbiamo paura: siamo l’Italia".