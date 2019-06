Madrid, 1 giugno 2019 - Madrid capitale d'Europa per una sera. Il Wanda Metropolitano ospita oggi la finale di Champions League 2019, derby tra due squadre di Premier, Tottenham e Liverpool, che arrivano al capitolo conclusivo della competizione dopo aver scritto la storia del calcio con due rimonte formidabili. Gli Spurs hanno ribaltato una semifinale che sembrava compromessa, strappando in casa dell'Ajax il pass. I Reds sono riusciti a recuperare dal 3-0 dell'andata contro il Barcellona di Valverde. Risultati clamorosi che hanno caricato le formazioni di Pochettino e Klopp, pronte ora a salire sul tetto d'Europa. Si gioca stasera alle 21: di seguito le probabili formazioni, in attesa delle ufficiali, e indicazioni per seguire il match in diretta tv con il link al nostro tempo reale.

La partita tra Tottenham e Liverpool è trasmessa anche in chiaro su Rai 1 (diretta tv dalle 20,35, fischio d'inizio alle 21), oltre che su Sky ai canali Sky Sport uno, Sky Sport football e Sky Sport 251. Live streaming disponibile su RaiPlay e Sky Go.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Moura. Allenatore: Pochettino



Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp

Arbitro: Skomina (Slovenia)

POCHETTINO-KLOPP PER IL TRONO DI PEP (di Paolo Franci) - Se quella Coppona è come il Mjörnill , il leggendario martello di Thor, perchè ti scolpisce tra gli dei del pallone, in questa finale c’è un altra grande disfida, quella tra Klopp e Guardiola. No, nessun lapsus nè errore. Perchè, è vero, a contendere l’immortalità a Jurgen il Rosso, ci sarà quella lenza di Mauricio Pochettino, che studia da monumento del pallone, ma non ancora al livello di quei fenomeni della panca. Ma è altrettanto vero che se Pep è a tutt’oggi il numero uno incontrastato – anche perchè Re Carlo Ancelotti e Mou hanno perso un po’ di cromatura – c’è un Rocky Balboa in città pronto a strappargli il titolo di peso massimo.

Si dirà: si va bene, Klopp è un grande, grandissimo. Per come ha costruito il Liverpool capolavoro, alla seconda finale di Champions consecutiva. Lo è per come ha rimontato il Barcellona, roba da cassetto delle partite leggenda, là dove riposano match tipo Bayern-United 1-2 col rimontone nel recupero. Oppure, ahinoi, il disgraziato Milan-Liverpool, a proposito di Reds. Anche se quelle erano finali, non un dettaglio di poco conto. Adesso però, Jurgen può sorpassare Pep che, per carità, ha vinto un fracco di trofei. Certo, lui, ingaggiato prima dal Bayern e poi dal City per vincere la Champions, quella Coppona lì ha smesso di vincerla una volta finita la magia blaugrana.

Anche se poi, mettendo in fila i trofei vinti da Pep, nazionali e internazionali, dal Wanda Metropolitano arriviamo fino al Bernabeu. Per quelli di Jurgen invece, basta qualche scalino: due trionfi in Bundesliga, una coppa di Germania, due supercoppe tedesche. Al Liverpool non ha vinto nulla. Così come Mauricio Pochettino con gli Spurs. Però la crescita dei Reds è stata esponenziale: dall’anonimato in Premier League al tetto d’Europa per due ann di fila. Altra caratteristica fondamentale nel calcio di oggi: non c’è giocatore preso da Klopp che non abbia aumentato il suo valore di mercato. E non solo Salah, anche gli strapagati Alisson e Van Dijk oggi valgono più di quel che sono costati. Per non parlare dei calciatori che ha reso grandi, da Firmino a Manè, fino ai Grandi Rilanciati, come Wijnaldum e Shaqiri.

E a chi gli dà del perdente di successo per le sei finali perse in carriera, risponde con il solito sorriso scintillante e a tutta ironia: "Non sono un perdente, sono il re delle semifinali..." e giù quella risata metallica. Poi, aggiunge: "Se conoscessi il perchè delle finali perse ci sarebbe da preoccuparsi. L’anno scorso abbiamo perso per due gol incredibili (le papere di Karius, ndr). È vero che non siamo mai stati dalla parte della fortuna, ma per essere fortunati bisogna lavorare e io non penso di avere avuto una sfortunata carriera. Quella di domani è la partita più importante del mondo". E l’occasione per prendersi tutto, l’Europa, la gloria e il trono di Pep.