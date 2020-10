Roma, 22 ottobre 2020 – Dopo la partenza sprint delle italiane in Champions League, salvo il pari dell'Inter in casa, oggi tocca ai tre nostri club impegnati in Europa League. Parte la prima prima giornata della fase a gironi e Napoli, Roma e Milan (Il Diavolo ha strappato il pass dopo tre preliminari), le tre squadre italiane del torneo continantale, cercheranno i punti per accedere al turno successivo di una competizione ostica, e sempre piena di sorprese.

Alle 18,55 si parte con Young Boys-Roma, e in contemporanea Napoli-AZ Alkmaar. Seguirà alle 21 la sfida di Glasgow tra Celtic e Milan. Gli allenatori delle tre formazioni dovranno fare i conti comunque con la prossima giornata di Serie A in programma nel weekend, e qualche turn over è immaginabile. Ultim'ora: Gattuso convoca Insigne, l'attaccante ha recuperato dall'infortunio dello scorso 27 settembre.

Europa Legaue, calendario e classifica

In tv

La sfida di Europa League della Roma a Berna contro lo Young Boys, girone A, sarà trasmessa alle ore 18.55 in diretta su Sky calcio. Sempre su Sky, alla stessa ora, Napoli-Az Alkmaar, girone F. Alle 21 il Milan a Glasgow co0n la diretta criptata su Sky Calcio, e in chiaro sulla TV8.

Le partite

Young Boys-Roma, segui qui la diretta dalle 18.55

Probabili formazioni

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Sulejmani, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Villar, Cristante; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Napoli-AZ Alkmaar, segui qui la diretta dalle 18.55

Probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

AZ Alkmaar (4-2-3-1): Bizot; Svensson, Chatzidiakos, Letschert, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners; Karlsson, De Wit, Aboukhal; Boadu.

Celtic-Milan, segui qui la diretta dalle 21.00

Probabili formazioni

Celtic (3-5-2): Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Klimala.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Diaz, Leao, Saelemaekers; Ibrahimovic.

