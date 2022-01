Roma, 24 gennaio 2022- La Lazio comincia a operare sul mercato in uscita: i biancocelesti oggi hanno salutato Denis Vavro, tornato al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto che si aggira attorno agli 8 milioni di euro. Prima di regalare a Sarri qualche rinforzo per gennaio però i biancocelesti devono concludere almeno un'altra cessione e il nome più caldo resta quello di Muriqi, seguito già da diversi club nelle ultime settimane e che potrebbe portare nelle casse della società circa 10 milioni di euro.

Tutte le trattative di oggi

L'Atalanta ha finalmente ufficializzato l'arrivo di Boga: l'ex giocatore del Sassuolo si trasferirà a Bergamo in prestito con obbligo di riscatto subito dopo la Coppa d'Africa. Il Napoli invece continua a lavorare per Mathias Olivera, terzino classe '97 del Getafe che potrebbe liberarsi a giugno, ma gli azzurri spingono per chiudere la trattativa già in questa sessione di mercato. Tra i preferiti di Giuntoli spunta anche Gatti, difensore del Frosinone seguito anche dalla Juventus. La Salernitana invece ha reso ufficiale l'acquisto di Sepe per rinforzarsi tra i pali, ma Walter Sbatini ha già messo nel mirino Simone Verde: nei prossimi giorni la dirigenza granata incontrerà lo Spezia per capire la fattibilità della trattativa.

Resta ancora aperta la pista che porta Pietro Pellegri al Torino. Al Milan l'attaccante è chiuso da una feroce concorrenza nel reparto più avanzato e potrebbe raggiungere suo padre, dirigente della squadra granata. L'attaccante è in prestito ai rossoneri che prima di operare qualsiasi trasferimento dovranno attendere una risposta dal Monaco. Inzaghi invece corre ai ripari dopo l'infortunio di Correa: l'idea è quello di pescare un altro dei suoi ex giocatori, Caicedo, per non restare scoperto in attacco.

