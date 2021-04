Un doppio bogey all’ultima buca ha lasciato l’amaro in bocca a Matteo Manassero che ha concluso al 4° posto, con -2, il primo giro dell’Antognolla Alps Open. Con il veronese un gruppo di ben 13 giocatori tra i quali Jacopo Vecchi Fossa, leader del ranking e fresco di vittoria in Abruzzo, e Luca Cianchetti, in cerca della miglior forma. Stefano Pitoni, già protagonista nei primi tornei della stagione, è leader a -5 con il dilettante spagnolo Joel Moscatel. Oggi il secondo giro e il taglio che lascerà in gara i migliori 40 giocatori.

a.r.