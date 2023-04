Tour of the Alps, Kämna vince la terza tappa. Lorenzo Fortunato è l’uomo del giorno

Tour of the Alps, atto terzo: la novità è che a vincere non è Geoghegan Hart. Sulla lunga salita finale il britannico si limita a controllare l’azione decisiva, che consente a Lennard Kämna di arrivare da solo dopo aver staccato nel finale l’ecuadoriano Cepeda, col quale aveva allungato il passo a cinque chilometri dal traguardo. Per il tedesco è il primo successo stagionale, per la sua Bora, che piazza al secondo posto Vlasov, una piccola rivincita dopo la deludente prova del giorno precedente.

L’uomo del giorno

Settimo posto di giornata per Lorenzo Fortunato, per il terzo giorno consecutivo unico italiano nei primi dieci e ora quinto in classifica. Il bolognese perde le ruote di Geoghegan Hart soltanto nel ristretto sprint finale per i piazzamenti, ma continua a mostrare un passo e soprattutto una sicurezza degni dei migliori.

La corsa

E’ ancora una fuga ad animare la prima parte della tappa. Riesce a decollare dopo vari tentativi soltanto al cinquantesimo chilometro e arriva a guadagnare fino a 7 minuti. Ad animarla sono dodici corridori: Sutterlin, Hollman, Milesi, Lucca, Juaristi, Carboni, Mattia Bais, Postlberger, Hajek, Johnson, Dombrowski e Vendrame. Questi ultimi due saranno gli ultimi ad esser ripresi dal gruppo sulla salita finale verso Brentonico San Valentino.

Le parole

Soddisfatto Fortunato: “Ho pagato un po’ negli ultimi 300 metri, ma sto bene e spero di fare anche meglio nei prossimi giorni. È da inizio anno che lavoro bene, pian piano i risultati cominciano ad arrivare”. Ha un’altra faccia il veterano Domenico Pozzovivo, arrivato a oltre un minuto da Kamna: “Ancora non ci siamo”, dice il quarantenne lucano scuotendo la testa.

Le classifiche

Ordine d’arrivo terza tappa Ritten-Brentonico di 162 km: 1) Lennard Kämna (Ger, Bora) in 4h 06’13’’ (media 39,599), 2) Vlasov (Rus) a 4’’, 3) Cepeda (Ecu) st, 4) Geoghegan Hart (Gbr) st, 5) Haig (Aus), 6) Carthy (Gbr), 7) Fortunato a 10’’, 8) Riccitello (Usa) a 32’’, 14) Pozzovivo a 1’06’’, 20) Covili a 2’29’’.

Classifica: 1) Tao Geoghegan Hart (Gbr, Ineos) in 11h21’39”, 2) Carthy (Gbr) a 22’’, 3) Haig (Aus) a 28’’, 4) Cepeda (Ecu) a 36’’, 5) Fortunato a 38’’, 6) Kamna (Ger) a 45’’, 7) Vlasov (Rus) a 49’’, 16) Pozzovivo a 3’43’’.