Vincenzo Nibali: la Vuelta, poi chiuderà la carriera al Giro di Lombardia 2022

Roma, 31 maggio 2022 - Archiviato il suo ultimo Giro d'Italia con un quarto posto di prestigio, anche se molto lontano dal podio, Vincenzo Nibali viaggia verso la sua seconda parte di stagione dopo un po' di meritato riposo e recupero delle energie spese in un Giro molto duro. Non dovrebbe esserci il Tour de France nel calendario dello squalo che farà invece la Vuelta di Spagna ad agosto.

Ultime due corse Vuelta e Lombardia

L'estate di Vincenzo Nibali dovrebbe proseguire il 26 giugno con i campionati italiani in Puglia, poi qualche corsa di un giorno come San Sebastian, per avvicinare poi la Vuelta che parte il 19 di agosto con Burgos, in programma il 2. L'ultima corsa della carriera di Vincenzo Nibali sarà invece il Giro di Lombardia, la classica delle foglie morte, in programma l'8 ottobre.

Leggi anche - Hindley vince il Giro: "Emozione unica"