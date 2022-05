Giro d'Italia 2022, Nibali chiude quarto: "Ripensamenti sul ritiro? No"

Verona, 29 maggio 2022 - Quarto al suo ultimo Giro d'Italia anche se con un ritardo abissale dal podio. Vincenzo Nibali a 37 anni resta il migliore italiano nelle grandi corse a tappe, o almeno in questo Giro d'Italia anche se è mancato uno squillo come una vittoria di tappa o un attacco ai migliori. Ma le gambe non concedevano di più. Nibali comunque ha confermato la sua decisione di ritirarsi a fine stagione.



Nibali: "Contento di ciò che ho fatto"



Ultima cronometro molto difficile per Nibali che è riuscito solo per pochi secondi a difendere la quarta piazza da Pello Bilbao, ma resta comunque il discreto Giro portato a termine al cospetto di scalatori molto più giovani di lui: "Ripensamenti? No, ci sono decisioni difficili da prendere - le sue parole alla Rai - Mi fa piacere regalare emozioni ai tifosi e sono contento di ciò che ho fatto. Arriverò a fine stagione al Lombardia e stop. E' stata una grande emozione chiudere questo Giro nell'Arena di Verona, grazie a tutti".



