Roma, 28 dicembre 2020 – Parte venerdì con una sprint a tecnica libera l’edizione 2021 del Tour de Ski, gara a tappe di sci di fondo tra Svizzera e Italia. Assente la potenza numero uno, cioè la Norvegia, le altre big del lotto saranno presenti, a partire dalla Russia con il favoritissimo Bolshunov. Niente duello con Klaebo, ma anche l’Italia gioca carte importanti: Federico Pellegrino per le sprint, Francesco De Fabiani per la classifica generale.

Parla Pellegrino

A pochi giorni dal via proprio il campione valdostano ha parlato del suo approccio al Tour de Ski dopo due vittorie in Coppa del mondo nella sprint: “La prima parte della stagione è andata bene - ha affermato ai canali federali - Per cui mi presento con una certa dose di ottimismo e cominciare il Tour de Ski con una sprint in pattinato è particolarmente motivante. Da una paio d'anni la Fis ha pure inserito nel tour una classifica per gli sprinter, per cui arriverò sicuramente almeno fino alla seconda sprint in Val di Fiemme, poi faremo il punto della situazione per la salita del Cermis”.

I convocati azzurri

In campo maschile saranno presenti al via per l'Italia Mirco Bertolina, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Michael Hellweger, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, fra le donne iscritte Elisa Brocard, Anna Comarella, Ilaria Debertolis, Martina Di Centa – figlia di Giorgio - Francesca Franchi, Greta Laurent e Lucia Scardoni.

Programma di gare

Ven. 01/01/21 - Sprint TL maschile e femminile Val Mustair (Svi) - ore 11.45

Sab. 02/01/21 - 10 km TC mass start femminile e 15 km TC maschile mass start maschile Val Mustair (Svi) - ore 12.30 e 14.45

Dom. 03/01/21 - 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Val Mustair (Svi) - ore 11.35 e 15.25

Mar. 05/01/21 - 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Dobbiaco (Ita) - ore 13.00 e 14.45

Mer. 06/01/21 - 10 km TC pursuit femminile e 15 km TC pursuit maschile Dobbiaco (Ita) - ore 13.30 e 14.40

Ven. 08/01/21 - 15 km TC mass start maschile e 10 km TC mass start femminile Val di Fiemme (Ita) - ore 13.15 e 15.35

Sab. 09/01/21 - Sprint TC maschile e femminile Val di Fiemme (Ita) - ore 13.05

Dom. 10/01/21 - 10 km TL mass start maschile e 10 km TL mass start femminile Val di Fiemme (Ita) - ore 12.45 e 15.35 .

Prevista la diretta sia in chiaro su Raisport sia a pagamento su Eurosport.

