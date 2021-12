Beaver Creek, 4 dicembre 2021 - Le pendenze di Beaver Creek si confermano benedette per Aleksander Aamodt Kilde, che dopo il successo nel Super-G di ieri firma il bis nella discesa libera rifilando ben 66 centesimi a Matthias Mayer: per l'austriaco a lungo l'illusione di poter mettere a referto la doppietta dopo la vittoria di Lake Louise, ma alla fine nel Colorado arriva 'solo' il secondo gradino di un podio completato da Beat Feuz, terzo a 1.01.

Gli italiani

Per lo svizzero, grande specialista della disciplina, c'è aria di delusione: discorso analogo per Dominik Paris, quinto 1.23 da Kilde dopo una prova in crescendo, con un finale nel quale a tratti si è rivista la possente sciata pre-infortunio. La sorpresa di giornata è sicuramente Matteo Marsaglia che, col pettorale 28, scalza dalla quarta posizione proprio Paris con una prova eccellente che, unita alla prestazione altrettanto interessante di Christof Innerhofer (non lontanissimo dalla top 10), segna di fatto il riscatto della spedizione italiana dopo i deludenti risultati raccolti finora.

Classifica discesa libera di Beaver Creek

1) Aleksander Aamodt Kilde (NOR) in 1:39.63

2) Matthias Mayer (AUT) +0.66

3) Beat Feuz (SUI) +1.01

4) Matteo Marsaglia (ITA) +1.20

5) Dominik Paris (ITA) +1.23

6) Ryan Cochran-Siegle (USA) +1.24

7) Niels Hintermann (SUI) +1.28

8) Daniel Hemetsberger (AUT) +1.35

9) Vincent Kriechmayr (AUT) +1.36

10) Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +1.48

Classifica Coppa del Mondo di discesa libera

1) Matthias Mayer (AUT) 180

2) Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 129

3) Beat Feuz (SUI) 120

4) Vincent Kriechmayr (AUT) 109

5) Dominik Paris (ITA) 77

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Marco Odermatt (SUI) 346

2) Matthias Mayer (AUT) 310

3) Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 229

4) Vincent Kriechmayr (AUT) 199

5) Beat Feuz (SUI) 160

