Universo Lambrusco. Sfumature da scoprire

Conto alla rovescia anche per il Consorzio Tutela Lambrusco, pronto a tornare al Vinitaly nel Padiglione 1 dedicato all’Emilia-Romagna assieme a una selezione di cantine del territorio, dalla provincia di Modena a quella di Reggio Emilia. Nello stand consortile (B4-C4) ci saranno 16 produttori che presenteranno le novità e le etichette più rappresentative delle sei denominazioni del Lambrusco: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Salamino di Santa Croce fino alle Doc Modena, Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa. La quattro giorni sarà un’occasione per scoprire attraverso il racconto delle cantine le diverse declinazioni, dal frizzante allo spumante, sia Charmat che metodo classico. Per approfondire le bollicine emiliane e le loro sfumature di gusto e di colore saranno in programma anche alcune degustazioni guidate riservate a operatori del settore e stampa. Martedì 16 aprile alle 12:30, il Master of wine Gabriele Gorelli guiderà una masterclass in lingua inglese dedicata ai terroir, agli stili e al savoir-faire dei vini Lambrusco, alla riscoperta delle diverse espressioni delle bolle emiliane nel calice.

"Siamo felici anche quest’anno di partecipare al Vinitaly, un appuntamento ormai consolidato negli anni per il Consorzio Tutela Lambrusco – spiega Claudio Biondi, presidente Consorzio Tutela Lambrusco –. Nel nostro stand consortile ci saranno 16 produttori che avranno l’occasione di presentare la varietà dei vini Lambrusco nelle loro diverse tipologie, evidenziando come questo vino dalle qualità uniche sia sempre più amato anche a livello internazionale per la sua versatilità. Grazie alla masterclass guidata da Gabriele Gorelli si potrà ottenere in una sola ora una prima panoramica dell’universo Lambrusco". Il calendario delle masterclass organizzate dal Consorzio non finisce qui. Lunedì 15 alle 12.30 in programma la degustazione Cromoterapia emiliana che accompagnerà i visitatori alla scoperta di due eccellenze del territorio emiliano accostando i vini lambrusco in diverse denominazioni e il Parmigiano Reggiano in stagionature differenti. Il 16 aprile, alle 14.30, una tavola rotonda con assaggi dedicata alle nuove generazioni del Lambrusco porrà il focus su frizzanti e spumanti e sul loro consumo da parte dei più giovani. L’appuntamento Lambrusco talks: giovani produttori e vini a confronto su bollicine e nuove generazioni è organizzato da Assoenologi sezione Emilia in collaborazione con il Consorzio Tutela Lambrusco. Interverranno alcuni produttori di Modena e Reggio Emilia con la moderazione di Sara Piovano. Le masterclass si terranno nella Sala Masterclass al centro del Padiglione 1. Per partecipare, fino a esaurimento posti, è possibile iscriversi sul sito www.lambrusco.net.