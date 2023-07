Umbria Jazz, la storia dei tre festival in uno. Renzo Arbore: “Quella jazz session? Ero l’uomo più felice del mondo”

Dopo la pubblicazione del volume sulla storia dell’Umbria Jazz Festival, uscito in omaggio con La Nazione il 7 luglio, continua il video documentario sui 50 anni della manifestazione questa seconda puntata. La voce narrante è ancora Carlo Pagnotta, fondatore e storico direttore artistico del festival, divenuta nel tempo uno dei migliori biglietti promozionali non solo di Perugia e dell’Umbria ma dell’Italia intera, un evento che ogni estate trasforma il capoluogo umbro in una piccola New Orleans. Ospite speciale il conduttore e musicista Renzo Arbore che nel 1984 si esibisce sul palco insieme alla Doctor Dixie orchestra di Bologna insieme a Pupi Avati e Paolo Conte.