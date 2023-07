Umbria Jazz, 50 anni di musica raccontati dal fondatore del festival: la miniserie video

Raccontare 50 anni di note sotto le stelle del jazz (parafrasando il titolo di una celebre canzone di Paolo Conte) sarebbe arduo senza l’aiuto di chi Umbria Jazz Festival l’ha sognata, ideata, fatta nascere e crescere fino a farla diventare uno dei più celebri e celebrati festival al mondo. È proprio con Carlo Pagnotta, fondatore e storico direttore artistico della manifestazione divenuta nel tempo uno dei migliori biglietti promozionali non solo di Perugia e dell’Umbria ma dell’Italia intera, che in questa miniserie vogliamo accompagnare lo spettatore nelle magiche atmosfere di un evento che ogni estate trasforma il capoluogo umbro in una piccola New Orleans.

–

Intervista di Donatella Miliani

Riprese e montaggio di Arnaldo Liguori e Edoardo Abbadessa