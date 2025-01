"I consumi sono ko. Puntare su eccellenza e bellezze del territorio"

"LE DIFFICOLTÀ del commercio – dice il presidente di Confesercenti Carlo Ghista (foto) – sono un dato ormai acclarato anche nella nostra regione. Infatti questo aspetto è dato sia dal periodo delle festività appena trascorse, sia dall’avvio dei saldi troppo anticipati e con un inverno climatico appena iniziato che rischia di far svendere la collezione invernale prima ancora di riuscire a collocarla pienamente. Il calo delle vendite, che per il settore abbigliamento è attribuibile anche a un autunno con temperature sopra la media, ha riguardato sia i negozi che gli acquisti online. L’anno appena trascorso non è certo stato uno dei migliori dal punto di vista del commercio editoriale: il decreto cultura è un segnale concreto per la filiera del libro, ma serve una legge di sistema per tutta l’editoria. In Umbria registriamo ad esempio una costante e preoccupante desertificazione bancaria con una trentina di comuni senza sportelli e senza nemmeno un bancomat, con perdita di presidi di legalità, antiriciclaggio e antiusura. Soffrono anche le edicole, mentre si potrebbero sostenere le rivendite eliminando l’abbinamento chiosco-edicola e consentendo di utilizzare la struttura anche per altre attività commerciali".

Cosa aspettarsi per la regione Umbria? "L’ultimo studio SVIMEZ prevede, nel periodo 2023-2025, che l’economia regionale attraverserà una fase di sostanziale stazionarietà, con un rialzo dello 0,4% del Pil. Il turismo allora deve essere una delle carte su cui puntare nella speranza che tutti i territori regionali riescano a migliorare le proprie performances. Un turismo di qualità insomma, con una serie di iniziative sui territori che permettano di conoscere ulteriormente tutte le peculiarità di cui è ricca l’Umbria".