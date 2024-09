Riecco Morbidelli, Ducati regina. Un podio ’in casa’ per stupire

dall’inviato

Franco Morbidelli si è divertito come un matto. Secondo tempo nelle qualifiche (con conseguente partenza dalla prima fila accanto a Bagnaia) e podio (terzo posto) nella Sprint, dopo aver resistito alla grande agli assalti del ’cugino’ Bastianini. "Ma che bello dai – sono sue parole –. Volevo una giornata così e alla gente, ai tifosi, dico: venite alla gara, vi aspetto. Faremo grandi cose".

Morbidelli sta bene e il feeling con la Desmosedici sta crescendo di Gp in Gp. Sulla pole sfiorata aggiunge. "Nel giro secco sentivo di poter spingere al massimo e di sfruttare le traiettorie giuste. Bello tornare in prima fila proprio a Misano". Sul podio nella Sprint sottolinea: "Avevo il passo giusto per stare vicino a Pecco e Jorge. Nel finale stava arrivando Bastianini, ma non ho mollato e chiudere al terzo posto mi fa avere buone sensazioni anche per la gara".

"E poi – sono ancora parole di Morbidelli – sono tornato su un podio esattamente 1225 giorni dopo. Sì, proprio 1225 e vi assicuro che li ho contati tutti, uno per uno. Giorno dopo giorno".

Nella gioia del pilota Pramac non ci sono comunque parole di rivalsa nella direzione di chi, da tempo, lo aveva considerato un pilota... passato senza aver lasciato il segno. "Ho un modo mio, un proverbio personale – aggiunge – per rispondere a questo: a chi mi ha criticato non farò mai il dito medio o manderò a quel paese, ma le critiche le ho sempre usate per reagire e puntare a fare bene. A fare buone cose. Ed essere tornato sul podio proprio qui, a Misano, davanti ai miei amici, alla mia gente è una festa incredibile".

E l’Italia è stata protagonista anche in Moto3 (Lunetta, con la moto numero 58 del team Simoncelli, ha chiuso con il secondo tempo, mollando la pole per appena 4 decimi) e soprattutto in Moto2, dove Arbolino (Marc Vds) e Vietti (Red Bull) hanno portato a casa pole e secondo posto, puntando così a un duello tutto azzurro in occasione della gara di oggi.

Festa e colori, hanno accompagnato la seconda giornata del weekend di Misano. Pubblico delle grandi (grandissime) occasioni, paddock affollato di big delle due ruote (da Dovizioso a Capirossi e Uncini, entrambi con compiti istituzionali). Misano aspetta e si coccola Agostini, mentra sulla griglia di partenza e al muretto, a raccogliere il boato del pubblico è stato Valentino Rossi che in mattinata ha lavorato al box del suo team, seguendo le sensazioni delle moto di Di Giannantonio e di Bezzecchi, prima calarsi nella festa della gente della ’sua’ Misano.

Accanto a lui l’amico Kimi Antonelli che ha scelto il Gp di San Marino come prima uscita... ufficiale da pilota della Mercedes nel Mondiale di Formula Uno 2025. Kimi ha fatto un blitz al box Aprilia e ha parlato con il numero uno della squadra di Noale, Massimo Rivola. Quindi in griglia di partenza ha voluto salutare l’amico Bagnaia.

Il programma. Oggi warm up (9.40) e poi le gare. Moto3 alle ore 11; Moto2 alle 12.15; MotoGp alle 14. Tutto in diretta su SkyMotoGp, in chiaro su Tv8 e in streaming su Now.