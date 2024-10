Smart grid: è qui il futuro della mobilità urbana

Da qualche anno la Toscana ha deciso di puntare sul rafforzamento dello smart grid, un insieme di reti elettriche e di tecnologie che, grazie allo scambio di informazioni, permette di gestire e monitorare la distribuzione di energia elettrica da tutte le fonti di produzione e soddisfare le diverse richieste di elettricità degli utenti collegati, siano essi produttori o consumatori, in modo efficiente, razionale e sicuro. L’investimento si compone di due linee progettuali: la prima mira a incrementare la capacità di rete di ospitare ed integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili; la seconda concerne l’aumento di potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici (ad esempio mobilità elettrica, riscaldamento con pompe di calore) per almeno un milione e mezzo di abitanti. Soluzioni di Smart grid in un centinaio di sottostazioni per migliorare l’efficienza della rete, la quota di energia da fonti rinnovabili salirà almeno a 4.000 MW e l’aumento della capacità e la potenza a disposizione delle utenze di circa 1.500.000 abitanti.