Rifiuti e gestione carbon neutral: c'è l'algoritmo

Arriva il primo algoritmo certificato per la gestione carbon neutral dei rifiuti. E la firma è tutta italiana. Autrice è Omnisyst, azienda partecipata in maggioranza da Algebris Green Transition Fund e attiva nella gestione circolare dei rifiuti industriali, che presenta così uno strumento avanzato, progettato per monitorare le emissioni di CO2 in ogni fase del processo di gestione dei rifiuti, dalla raccolta al trattamento fino allo smaltimento o recupero, segnando un’innovazione significativa nel monitoraggio ambientale. Questa tecnologia non solo fornisce alle aziende una panoramica completa sulla gestione dei rifiuti, ma rappresenta anche un notevole salto qualitativo. Amplia infatti di ben sedici volte le capacità di analisi rispetto all’algoritmo precedentemente realizzato dalla stessa Omnisyst nel 2021, concentrato unicamente sulle emissioni legate al trasporto. Oltre a identificare soluzioni per la riduzione delle emissioni, questo strumento aiuta anche nella loro compensazione, permettendo una gestione dei rifiuti a impatto zero.