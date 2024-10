Progetti PNRR per la sostenibilità in Toscana. I fondi europei sostengono la transizione

Il PNRR è il documento in cui sono descritti gli obiettivi che l’Italia intende raggiungere attraverso l’utilizzo dei fondi europei del programma NGEU che, a seguito della modifica approvata dal Consiglio europeo a dicembre 2023, prevede investimenti pari a 194,4 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, più ulteriori 30,6 del Fondo Complementare e 13 provenienti dal Programma React EU. Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. La cosiddetta Missione 2, la Rivoluzione Verde, si occupa dei grandi temi come agricoltura e mobilità sostenibile, economia circolare, transizione ed efficienza energetica, risorse idriche, inquinamento, gestione dei rifiuti e dei nuovi impianti di trattamento, oltre che delle infrastrutture per la raccolta differenziata, al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicurare una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero. Ad Acque SpA, che serve il Basso Valdarno, è destinato un finanziamento di 32,6 milioni per la digitalizzazione delle reti e la riduzione delle perdite e dei prelievi idrici dall’ambiente e prioritariamente dalle fonti a maggiore vulnerabilità. All'Acquedotto del Fiora, che rifornisce le province di Grosseto e Siena, 42 milioni per analoghi obiettivi e per l'implementazione di sistemi di controllo e monitoraggio integrativi del sistema di telecontrollo, così come Asa SpA, operante a Pisa, Livorno e Siena, cui ne spettano 21,5 milioni. Infine, 12 a Geal SpA per digitalizzazione e monitoraggio dell’infrastruttura per la riduzione delle perdite idriche nel Comune di Lucca.