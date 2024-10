La Settimana dell'Energia con le piccole imprese

La Settimana dell’Energia, promossa da Confartigianato, rappresenta un’occasione cruciale per sensibilizzare e stimolare il dibattito sul ruolo delle piccole e microimprese (PMI) nella costruzione di un’economia più sostenibile. Con un’agenda ricca di incontri in 50 città e 18 regioni italiane, l’evento punta a mettere in luce le iniziative e gli sforzi di imprenditori “greentosi” – il 66% dei piccoli imprenditori italiani – che già si impegnano per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. Marco Granelli, Presidente di Confartigianato, ha sottolineato l’importanza di accompagnare gli sforzi delle PMI con politiche strutturali: “Se si considera che nel periodo 2012-2021 gli investimenti pubblici nella lotta al cambiamento climatico sono calati del 34,4%, appare evidente la necessità di interventi concreti per facilitare la transizione energetica, riducendo la burocrazia e sbloccando gli incentivi, come quelli previsti ma non attuati dal Pnrr per l’autoproduzione energetica.” Durante la Settimana, saranno mostrate le migliori pratiche di sostenibilità attuate dalle imprese, saranno presentati strumenti per misurare l’impatto ambientale delle PMI e verrà proposta una serie di confronti con istituzioni e rappresentanti politici. Nel corso della Settimana, una serie di convegni e seminari approfondirà tematiche come economia circolare, lotta ai cambiamenti climatici, applicazione dei criteri ESG, energie rinnovabili e comunità energetiche. Sono previsti, inoltre, workshop, documentari e mostre che presenteranno tecnologie e progetti innovativi in ambito energetico, fornendo agli imprenditori una visione concreta delle possibilità di miglioramento per le proprie attività. L’evento di lancio, tenutosi il 17 ottobre presso la sede della Regione Lombardia a Milano, ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui Luca Mercalli ed Enrico Giovannini, che hanno evidenziato l’urgenza di interventi strutturati per una vera transizione ecologica. Numerosi eventi scandiranno la Settimana, tra cui, a Terni, un convegno sulla finanza sostenibile; a Como, un dibattito sulla moda sostenibile; e a Lecce, un incontro sulle comunità energetiche. Alcuni eventi si svolgeranno online, come il webinar di Confartigianato Imprese su “Energia e sostenibilità” o il corso “Sostenibilità ambientale e catena della fornitura sostenibile” rivolto alle PMI. Con questa serie di appuntamenti, la Settimana dell’Energia intende offrire a imprenditori e cittadini strumenti concreti per affrontare le sfide di un’economia sempre più verde.