Il contributo della Motor Valley allo sviluppo dei veicoli elettrici

La transizione energetica è in pieno svolgimento e il mondo dell'auto si trova attualmente in una situazione di passaggio, tra l'abbandono graduale dei classici motori a combustione e l'adozione sempre più massiccia di powertrain elettrici. Per risolvere l’impasse, ecco che un traino importante arriva dall’implemento delle politiche di innovazione tecnologica dei veicoli elettrici in Emilia-Romagna. A tal proposito, un ruolo centrale lo sta svolgendo il territorio della Motor Valley, realtà costantemente alla ricerca di sviluppo di veicoli elettrici. Sono sempre di più le società emergenti che mirano infatti a diventare realtà consolidate in materia di e-mobility nella terra dei motori per eccellenza. Le tre aree su cui si sta lavorando sono: leggerezza (fibra carbonio e non solo), aerodinamica (lo studio della forma per essere il più efficienti possibili) e le simulazioni su computer e intelligenza artificiale, per simulare le prestazioni. Un elettrico che in Lamborghini sta per arrivare, così come negli altri brand della Motor Valley, mentre in Maserati è già avvenuto. Il Tridente ha già presentato da tempo GranTurismo e Grecale Folgore. Al centro vi è dunque la sostenibilità nei motori ma non solo, perché, per raggiungere l'obiettivo delle emissioni zero, anche il "come" vengono fabbricate le auto gioca un ruolo fondamentale. In Ferrari, l'evoluzione fa leva sulle persone. Lo scorso anno la Casa del cavallino ha raggiunto più di 6.000 idee sulla riduzione del consumo di energia e impronta carbonica e grazie a queste idee si è riusciti a ridurre del 5% il consumo di energia per vettura. Se tutte le aziende parlano già di elettrico, Pagani, pur rimanendo in parte legata al motore termico, vede chiaramente l'elettrificazione come una concreta opportunità per il futuro. Ma sono anche altre le realtà commerciali che nascono e si sviluppano nella terra dei motori per eccellenza e che si concentrano sui veicoli a batteria, dalle due alle quattro ruote: pensiamo a Reinova, Silk-FAW, Hpe, Bonfiglioli, Dell’Orto, Energica e molte altre. Parliamo di società che hanno deciso di raccogliere il guanto di sfida lanciato dal mercato: piaccia o non piaccia, l’elettrico si sta candidando sempre più fortemente ad essere l’alimentazione del futuro.