Gli impianti fotovoltaici su larga scala in Emilia-Romagna

Il settore fotovoltaico nel nostro Paese sta vivendo una fase di crescita esponenziale: è quanto emerge dal Report diffuso recentemente da Italia Solare, relativo al primo semestre del 2024 ed elaborato sulla base dei dati forniti da Terna. In un contesto di trasformazione energetica globale, nello Stivale si stanno producendo grandissimi sforzi verso la sostenibilità, che ci proiettano come uno dei leader europei nella produzione di energia solare. Basti pensare che, al 30 giugno 2024, risultano connessi nel nostro territorio 1.763.977 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 33,62 GW, pari a un terzo dell’intera capacità nucleare europea, che ammonta a 96,4 GW. Com'è normale che sia, alcune regioni si sono distinte in modo particolare, contribuendo significativamente all’aumento della potenza installata a livello nazionale: la locomotiva è stata la Lombardia, con 554 MW di nuova potenza installata nei primi sei mesi del 2024, seguita dal Lazio, seconda con 426 MW, e dal Veneto, terza con 329 MW. L'Emilia-Romagna si piazza ai piedi del podio - con 304 MW - distinguendosi per un approccio bilanciato tra installazioni residenziali, commerciali e industriali. Veneto ed Emilia-Romagna, infatti, hanno assistito ad un significativo incremento nel settore C&I (Commerciale e Industriale), riflettendo la forte presenza di piccole e medie imprese che stanno investendo nel fotovoltaico come mezzo per ridurre i costi energetici e migliorare la sostenibilità aziendale. Chiudono la Top6 il Piemonte e la Sardegna con 257 MW e 242 MW.