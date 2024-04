Legislazione, quali sono le normative da rispettare

Quello della sicurezza elettrica è un argomento molto delicato per datori di lavoro e per chi si occupa di manutenzione, pertanto è fondamentale comprenderne la normativa vigente. Il punto di partenza è il DL 81/2008: in esso vengono definiti gli obblighi di verifica degli impianti di messa a terra e del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, invece, ha inglobato la nuova normativa europea legata a materiali, apparecchiature e macchine: esso stabilisce gli obblighi del datore di lavoro, i requisiti di sicurezza, l'esecuzione di lavori sotto tensione o in prossimità di parti attive, la protezione da fulmini e di edifici, impianti, strutture e attrezzature e verifiche periodiche.