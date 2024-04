Incendi, come rendere minimo il rischio

Il pericolo degli incendi sul posto di lavoro è qualcosa da non sottovalutare assolutamente. Il calore, il fumo e le fiamme possono causare danni gravi e mettere a rischio la vita delle persone e per questo è fondamentale che ogni azienda abbia i giusti dispositivi e metta in atto le giuste pratiche al fine di minimizzare il rischio. Prima di tutto bisogna identificare i rischi, guardarsi intorno e capire cosa potrebbe innescare un incendio. Inoltre è importante chi potrebbe essere più vulnerabile e come proteggere tali individui. Fondamentale è poi sapere cosa fare in caso di incendio e avere un piano d'azione, oltre che essere certi che le procedure siano sempre in linea con le leggi e gli standard di sicurezza. È compito di ogni azienda garantire che ci sia un piano di sicurezza antincendio ben definito. Questo include avere uscite di emergenza sicure, sistemi di allarme e formazione per i dipendenti.