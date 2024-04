Exprivia, IoT: attacchi in calo, ma Sud ancora esposto

Secondo quanto emerge dal “Threat Intelligence report” dell’Osservatorio Cybersecurity di Exprivia, sono il comparto finanziario e la pubblica amministrazione gli obiettivi contro i quali sono cresciuti gli attacchi informatici nel corso del 2023. Nel campo dello IoT (Internet of Things), nonostante una diminuzione nel numero complessivo degli attacchi e un miglioramento nella sicurezza dei sistemi, si evidenzia il dato che il Sud Italia è più esposto al rischio rispetto al Nord del Paese. Nello specifico, tra i settori maggiormente presi di mira dai criminali informatici, spicca il Finance, che rappresenta addirittura il 44% del totale, seguito dal comparto Software/Hardware. Nel contesto generale degli attacchi informatici la tipologia che si conferma come la più diffusa è quella delle attività finalizzate al furto dei dati, mentre tra le tecniche più utilizzate dagli hacker, emergono in prima posizione phishing e social engineering.