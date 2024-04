Un nuovo concetto di spazio domestico. L’attualità di Calligaris

Al Salone del Mobile Calligaris presenta la sua nuova idea di casa, accogliente e cozy, grazie alla scelta di tonalità naturali e materiali caldi come il legno, da cui l’azienda ha iniziato il proprio percorso e su cui sta di nuovo ponendo attenzione e la ceramica, così come i tessuti morbidi e confortevoli degli imbottiti. Il risultato è una collezione dalle linee avvolgenti e curve, che seguono il corpo, assecondando il suo comfort. Tra le novità sono introdotte per la prima volta al Salone la seduta ’Anime’, la poltrona ’Mara’ e il tavolo ’Twins’.

Ampia e accogliente, Anime, disegnata dallo Studio Archirivolto, gioca sull’equilibrio delle proporzioni e delle forme per inserirsi con naturalezza in tutti gli ambiti dell’abitare, unendo allo stile il comfort. Spiccatamente contemporanea e senza tempo, con il suggerimento classico delle ondulazioni del tessuto di schienale, è la seduta ideale per trovare armonia con qualsiasi stile d’arredo.

Partendo dalla natura e selezionando materiali evocativi come tessuti strutturati e frassino, nasce la poltrona Mara dello studio Busetti Garuti Redaelli, con un design focalizzato sul concetto di cocooning. Tramite morbidezza e rotondità la poltrona trasmette sensazioni di comfort e relax.

Il tavolo Twins, disegnato sempre dallo Studio Archirivolto, si distingue per la sua combinazione di forma e funzionalità. Le versioni allungabili permettono di adattare lo spazio con versatilità senza compromettere l’estetica. Disponibile anche fisso, rotondo rettangolare o con piano sagomato, Twins incarna l’eleganza moderna, con una lucentezza radiante che aggiunge un tocco di lusso.