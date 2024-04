Leader europeo nel settore delle tecnologie per il trattamento dell’acqua, BWT (Best Water Technology) sarà tra i protagonisti della Design Week per presentare tutti i modi in cui l’acqua può essere trattata localmente e utilizzata in tutti gli ambienti della vita quotidiana in modo efficiente, igienico, esteticamente attraente e green. BWT è il partner ideale per gli amanti del design attenti all’ambiente.